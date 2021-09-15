شوف الآن بدون زيادة.. عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2021

يستعرض لكم ثقفني، أحسن وأحدث عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2021 في المملكة العربية السعودية، حيث اشتدت نسبة البحث من قبل الكثير من المواطنين الذين يرغبون في شراء سيارات حديثة بالتقسيط، وقد وفرت الكثير من معارض السيارات في السعودية العديد من العروض التي يستطيع العميل شراء سيارة بالتقسيط وبدون فوائد أو زيادة، كما تتميز هذه العروض بأن سعر السيارة بالتقسيط الشهري يكون بنفس سعر الكاش وبدون أي فائدة على سعر الشراء الرسمي، وهذه الخطوة تأتي في إطار التسهيل على الراغبين في شراء السيارات حيث يتم استقطاب الكثير من الزبائن، وفي هذا المقال نتعرف معكم على قائمة العروض.

عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2021

تضم مدن ومحافظات السعودية الكثير من معارض السيارات، وتتسابق المعارض وشركات السيارات على تقديم الكثير من العروض على العديد من السيارات والموديلات بكافة أنواعها، حيث تهتم بجذب أكبر عدد ممكن العملاء من خلال توفير وتسهيل الحصول على العروض، وذلك وفقا لشروط يلتزم بها المشتري في العقد المتفق عليه ما بين المعرض والمواطن، ويتم التقسيط بشكل شهري من خلال البنوك وبدون أي فائدة تقع على عاتق المشتري، وفي عام 2021 أعلنت العديد من المعارض العروض الجديدة الخاصة بشراء السيارات بالتقسيط.

تقسيط سيارات عبد اللطيف بسعر الكاش

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل عن أحدث عروض تقسيط للسيارات بسعر الكاش وبدون فوائد، ويعتبر معرض سيارات عبد اللطيف من أكبر المعارض على مستوى السعودية، حيث يقدم عدد كبير من السيارات المتنوعة، وقد كشفت الشركة عن العرض الخاص بها حيث لا يتوجب على العميل دفع دفعة أولى، وقد أوضحت أنه يجب على المشتري الالتزام بسداد الاقساط المتحقة في موعدها، وسنتعرف على عروض أسعار السيارات كالتالي.

العرض الأول سيارة هيونداي إلنترا 2021 (SMART)، تصل قيمة القسط الشهري لنحو 1.295 ريال على مدار 60 شهر. العرض الثاني سيارة هيونداي سوناتا 2021 (Smart +) ويبلغ قيمة القسط الشهري 1.985 ريال على مدار 60 شهر. العرض الثالث سيارة هيونداي سوناتا 2021 (Smart)، ويصل قيمة القسط الشهرى إلى 1.810 ريال، وفترة السداد 60 شهر. العرض الرابع سيارة هيونداي كريتا 2021 (Smart):فترة السداد 60 شهر، ويصل قيمة القسط الشهري إلى 1.326 ريال. العرض الخامس سيارة هيونداي كريتا 2021 (SMART Plus)، فترة السداد تبلغ 60 شهر، فيما بلغ قيمة القسط الشهري نحو 1.336 ريال.

شروط بنك التنمية على سيارات تقسيط بسعر الكاش

أعلن بنك التنمية عن الشروط الخاصة بشراء السيارات تقسيط، حيث يمكن للموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص الحصول على عروض شراء السيارات تقسيط بسعر الكاش، مع ضرورة الالتزام بالشروط المحددة من قبل البنك، ونتعرف معكم على الشروط المعلنة.

أولا، عمر المتقدم عن 21 عام بحد أدنى. ثانيا الراتب الشهري للمتقدم 5000 ريال شهريا بحد أجنى. ثالثا، فترة السداد تبلغ 60 شهرا. رابعا، يتراوح القسط الشهري ما بين 1200 ريال لغاية 1700 ريال.

عروض البنك الأهلي على سيارات التقسيط بسعر الكاش