انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون اليوم 16 سبتمبر إلى 19/9/2021 على الشاشات والأجهزة الكهربائية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون البريمو تم الإعلان عنها قبل قليل على الصفة الرسمية للماركت على فيس بوك، والتي تتضمن هذا الأسبوع شاشات تلفزيونية بكيمة محدودة، تنتهي العروض الخاصة بها حين إنتهاء الكيمة أو إنقضاء مدة العروض المحددة، حيث من المقرر إنتهاء عروض ماركت كازيون مصر في تاريخ 19 سبتمبر الجاري، وعليه فتتوفر في كافة متاجر كازيون في جميع محافظات مصر، ويمكن الطلب أونلاين من آي فرع تابع للمركز، كما ويستطيع كافة العملاء الاستفادة بالعروض من خلال كافة متاجر كازيون.

ماهية عروض كازيون 2021

وهي عروض أسبوعية وشهرية إعتاد عليها جميع عملاء كازيون، حيث إشتهرت بتضمينها أهم وأكثر المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة، تناسب فئة كبيرة من المواطنين وبالأخص الشباب المقبلين على الزواج، كما ومن الممكن الاستفادة من أنظمة التقسيط المتاحة على عروض كازيون ماركت، حيث يتم إتاحة العديد من أنظمة التقسيط المختلفة لأصحاب البطاقات الائتمانية وعملاء بعض البنوك في مصر، وعليه يمكنك معرفة المزيد من خلال الاتصال على، 19609.

المنتجات محل العروض

تحتوي باقة العروض المقدمة من كازيون لهذا الاسبوع، العديد من المنتجات والأجهزة الكهربائية التي تلقي إهتمام شديد من قبل المستهلكين في مصر، وتتمثل أهميتها في إستخدامها اليومي في البيوت المصرية، أو حتى إستهلاكها اليومي، وعليه فتتمثل عروض كازيون مصر اليوم في التالي:

شاشات تلفزيونية ذكية (بكميات محدودة).

مبرد مياه 3 حنفيه بالحافظه.

مروحة ستاند 18 بوصة.

مروحة حائط 18 بوصة.

ميديا تك خلاط يدوي.

تروفال مقلاية عميقة.

زهران طقم ثلاجة سليكون.

سيتي غلاية مياه.

شراب رجالي ثلاث قطع.

مجلة كازيون الترويجية

تطرح كازيون كتالوج عروض يحتوي على كافة صور المنتجات محل العرض، والتي بها اسم ونوع المنتج الواحد، وكذلك عرض السعر قبل وبعد التخفيض، والتي تتمثل فيما يلي: