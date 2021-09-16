نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية لليوم الوطني 91 othaim mall offers في المقال التالي

بمناسبة العيد السعودي الوطني تقدم أسواق عبد الله العثيم عروض العثيم هائلة على جميع المنتجات المعروضة بداخل المجلة متوفر في قسم البقالة عرض خاص أشتري كيلو وأحلي على الثاني مجاناً متاح العرض بدءاً من تاريخ 15 سبتمبر2021 الموافق 8 صفر 1443 هـ وحتى يوم الثلاثاء 21 سبتمبر بجميع الفروع بالمملكة العربية السعودية أو حتى نفاذ الكمية الموجودة. وتصل الخصومات على بعض المنتجات إلى النصف. عروض العثيم الأسبوعية تقدم أسواق العثيم عرض شراء قطعة والحصول على الأخرى مجاناً. أشتري فلفل أسود حب كيلو واحصلي على الثاني مجاناً 1+1 ب 57.95 ريال سعودي بدلا من 115.90 ريال سعودي.

أشتري جبنة فيتا مصري أصنعي لأطفالك ساندوتشات سريعة التحضير للنادي أو المدرسة كيلو واحصلي على الثاني مجاناً 1 +1 ب 21.80 ريال سعودي بدلا من 43.60 ريال سعودي.

خليط زبدة أمارتي كيلو واحصلي على الثاني مجاناً 1+1 ب 15.95 ريال سعودي بدلا من 31.90 ريال سعودي.

مربي فراولة شهد 2 كيلو 1+1 مجاناً ب 22.95 ريال سعودي بدلا من 45.90 ريال سعودي.

ليمون شبك 2 ربطة 1+1 مجاناً ب 1.95 ريال سعودي بدلا من 5.90 ريال سعودي.

حضري لعائلتك أشهي شوربة عدس أو فاجئيهم بكشري اسكندراني بعدس أصفر أشتري عدس زود أحمر مجروش 2 كيس 1+1 كيلو من لحم العجل البلدي بالعظم طازج بسعر 32.95 ريال فقط.

مقابل 27.75 ريال فقط يمكنك شراء كيلو من الجبن الرومي المصري تشيزا لاند لصنع الساندويشات أو وضعها على البيتزا والمعكرونة بالبشاميل والوصفات المختلفة.

احصل على كيلو من لبنة تشيزا لاند كاملة الدسم بسعر 16.95 ريال. أو اشتري علبة كاملة مقابل 46.50 ريال.

كيلو من لحم الخروف البربري بالعظم لإعداد أشهى وصفات الضأن وحنيذ اللحم الجنوبي المميز بسعر 54.95 ريال فقط. لحم تونة خفيف هناء وزن الحبة 185 جرام احصل على ثلاث حبات مقابل 12.95 ريال بدلاً من 17.25 ريال بنسبة خصم 28%.

وفر حتى 38% عند شراءك برطمان من شوكولاتة نوتيلا 825 جرام بسعر 22.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

بسكويت ريتز مالح سعر العلبة داخل العرض 13.25 ريال بدلاً من 17.75 ريال.

خصم بنسبة 35% على طحينة الكسيح الذهبية 900 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 30.75 ريال.

ربطة من صلصة طماطم ندى 8 × 135 جرام بسعر 6.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال. استخدميها في عمل المعكرونة بالصلصة او وصفة الكانيلوني المميزة أو البيتزا اللذيذة. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية لليوم الوطني 91 othaim mall offers - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية لليوم الوطني 91 othaim mall offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.