نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض سيارات تويوتا وغيرها من عبد اللطيف جميل بالسعودية وعروض صيانة 2021/2022 وخدمات أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مجموعة عبد اللطيف جميل من أهم وأكبر مجموعات بيع وصيانة السيارات في الوطن العربي، حيث تنتشر فروعها في أكثر من مكان بدول الوطن العربي، لتصل حالياً إلى 60 فرع على مستوى العالم، وخاصة دول الخليج والمملكة، ويقع مقرها الأساسي في جدة بالسعودية، ودبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تم تأسيس شركة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية عام 1945 على يد عبد اللطيف جميل، لتشتمل على سبع نشاطات مختلفة في مجال السيارات، ومن أهمها عروض سيارات جميل لجديد عالم السيارات العالمية، كما تقدم الشركة خدمات إجتماعية سوف نتولى ذكرها لاحقاً، كل هذا وأكثر تابعوه معنا من خلال موقع ثقفني لجديد السيارات، وغيرها من كافة المجالات والعروض.

الخدمات الإجتماعية التي يقدمها عبد اللطيف جميل

مجموعة عبد اللطيف جميل: ليست فقط شركة تستثمر في عالم السيارات، ولكن تشمل الشركة جوانب تجارية وإجتماعية متعددة، ومن أهم خدماتها الإجتماعية:

المشاركة المادية في الجمعيات العالمية لمساعدة الفقراء.

توفر الشركة برامج صحية وإجتماعية متعددة.

توفر الشركة أيضاً جوانب تعليمية وتدريبية متنوعة.

توفير فرص عمل على نطاق الشرق الأوسط من خلال (باب رزق جميل).

عروض سيارات تويوتا من عبد اللطيف جميل

تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل للسيارات أفضل عروض التمويل على سيارات تويوتا Toyata 2021/2022 بأنماطها المختلفة، وإليكم التفاصيل:

تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل للسيارات في المملكة العربية السعودية أفضل خصومات تمويل التقسيط على أنماط تويوتا الحديثة حتى آخر شهر سبتمر الجاري بقسط يبدأ من 952 ريال سعودي شهرياً على السيارات التالية:

سيارة تويوتا Toyata Yaris الحديثة كلياً بالتقسيط المريح، بدون دفعة أولى، وبدون مصاريف إدارية، وقسط شهري 952 ريال سعودي. سيارة تويوتا Toyata Coralla بالتقسيط، بدون دفعة أولى، وبدون مصاريف إدارية، وبقسط شهري 1,152 ريال سعودي.

تمويل عبد اللطيف جميل على سيارات تويوتا

كما ذكرنا سابقاً بعض عروض تمويل عبد اللطيف جميل لسيارات تويوتا 2021/2022، نستكمل مع حضراتكم باقي أنماط تويوتا بالتقسيط التمويلي من شركة جميل: