شوف مجلة عروض بنده الأسبوعية مع ضمان أقل الأسعار وخصومات أكثر من 50%

عروض بنده الأسبوعية حيث تقدم أسواق بنده عروض الأسبوع الخامس عشر من يوم الأربعاء الثامن من صفر وحتي الثلاثاء الرابع عشر من صفر 1443 وتتنوع العروض المقدمة منها سلع ومنتجات ومنظفات وتقدم بنده المنتجات مع تخفيضات تصل إلى خمسون بالمائة ومن خلال تلك المقالة سوف نقدم لكم مجلة عروض بنده الأسبوعية.

مجلة عروض بنده الأسبوعية بتخفيضات أكثر من 50%

احصل على كيلو بصل أحمر مصري أو يمني أو هندي بسعر 1.95 ريال سعودي بدل 3.95 ريال ورمان يمني سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي بدل 11.95 ريال وكيس أرز بسمتي بنجاب باب الهند وزن 5 كيلو بسعر 31.95 ريال سعودي بدل 53.75 ريال وزيت زيتون بكر ممتاز بيتوتي 500 مل تقدمه بنده بسعر 8.95 ريال سعودي فقط وذلك بدل من 20.75 ريال وكيلو مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 32.95 ريال سعودي بدل 39.95 ريال ويوجد برجر بقري برازيلي سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي بدل من 39.95 ريال ونقائق بقري برازيلي سعر الكيلو 31.95 ريال سعودي وتقدم بنده في عروضها مرتديلا بقري سادة وبالزيتون وبالفلفل حلواني أخوان سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي بدل 49.95 ريال ويوجد سيقان دجاج التنمية وأفخاذ دجاج التنمية وأرجل دجاج التنمية وزن الحبة من كل نوع 450 جرام سعر الحبة الواحدة 4.95 ريال سعودي ولمحبي وعشاق الجمبري يوجد جمبري مطبوخ 60/50 سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي بدل 34.95 ريال وجمبري مزرعة 70/60 سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي بدل 37.95 ريال وتقدم العروض زيت زيتون بكر ممتاز الوزير 500 مل وزيت زيتون صافي الوزير 500 مل سعر الحبة الواحدة 12.95 ريال سعودي وطماطم كاتشب هاينز علبة ضاغطة 1 كيلو بسعر 10.95 ريال سعودي بدل من 26.95 ريال كما يوجد عدد من المعلبات والسلع الأخري.

عروض منظفات بنده الأسبوعية

يوجد عدد من المنظفات ومستلزمات العناية الشخصية تقدمها بنده ضمن عروضها الأسبوعية حيث يتوفر منظف سوبر جل العملاق ومعطر جو جليد ومعطر جو أوتوماتيكي عبوة إعادة تعبئة جليد وفوط صحية كبيرة بالأجنحة إلويز 50 فوطة وفوط صحية كبيرة بالأجنحة قطن ناعم إلويز30 فوطة وتحرص أسواق بنده دائماً على تقديم جميع المنتجات المختلفة مع ضمان أقل الأسعار.