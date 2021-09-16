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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم بتخفيضات اليوم الوطني 91 في العثيم ماركت othaim market في المقال التالي
عمر شويل - جدة في عروض العثيم ستجدون السلع الغذائية وأدوات المنزل والمطبخ بتوفير أكبر، كما أن هناك عروض 1+1 على أصناف متنوعة من المنتجات الغذائية، وذلك في عروض العثيم ماركت السارية حتى يوم 21 سبتمبر، والتي تشمل عروض مغرية على كافة المنتجات، والمزيد من التخفيضات والخصومات طوال فترة عروض اليوم الوطني السعودي 91 في المملكة العربية السعودية.
عروض العثيم
الأغذية بأقوى التخفيضات طوال فترة عروض اليوم الوطني في جميع فروع أسواق العثيم السعودية، ومنها تشكيلة متنوعة من اللحوم الطازجة مثل لحم الخروف ولحم العجل، وتحتوي اللحوم الحمراء على عدد كبير من الفيتامينات إلى جانب كونها مصدر أساسي للحصول على البروتين، فيوجد بها فيتامين د، فيتامين هـ، وأيضًا المعادن مثل الزنك والحديد، وإليكم أنواع اللحوم مع الأسعار:
- لحم عجل بلدي بدون عظم طازج، سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي بدلًا من 57.95 ريال سعودي، واللحم بالعظم بسعر 32.95 ريال سعودي.
- لحم خروف بربري بالعظم، سعر الكيلو 54.95 ريال سعودي.
- لحم رفيدي بالعظم بسعر 54.95 ريال سعودي.
عروض اليوم الوطني 91 في أسواق العثيم
عروض اليوم الوطني السعودي 91 في العثيم نجد بها عروض 1+1 على وفرة من السلع الغذائية، فعند شراء إحدى المنتجات الغذائية تحصلون على عبوة أخرى هدية مجانية، ومن بينها التوابل التي تمنح الأطعمة نكهات مميزة مثل الفلفل الأسود، وأطعمة الفطور كالمربى وجبن الفيتا، وأيضًا الليمون الغني بفيتامين سي.
- 2 كجم من الجبن الفيتا المصري بسعر 21.80 ريال سعودي بدلًا من 43.60 ريال سعودي.
- 2 كجم من الفلفل الأسود بسعر 57.95 ريال سعودي بدلًا من 115.90 ريال سعودي.
- عرض 1+1 ربطة ليمون بسعر 1.95 ريال سعودي بدلًا من 5.90 ريال سعودي.
العثيم ماركت
القلايات التي تُستخدم في طهي العديد من المأكولات مثل البيض متوافرة في أسواق العثيم التي أطلقتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، وكذلك الأمر بالنسبة لأطقم القدور ذات الأحجام المختلفة، وأيضًا حافظات الطعام التي تُحافظ على حرارة الطعام، وحتى أدوات التنظيف مثل مساحة الأرضيات من ماجيك موب، فكل ذلك بأسعار مذهلة في العثيم ماركت.
- قلايات كيتشنجر مقاس 26 سم بسعر 35.95 ريال سعودي، ومقاس 30 بسعر 44.50 ريال سعودي.
- طقم قدور 8 قطع من هوم اواي بسعر 99 ريال سعودي.
- طقم حافظات للطعام 3 قطع بسعر 45 ريال سعودي.
عروض اليوم الوطني 91
يوجد في أسواق العثيم كل ما يلزم للإحتفال باليوم الوطني السعودي 91، وعلى سبيل المثال التيشرتات التي تحمل شعار اليوم الوطني السعودي باللونين الأخضر والأبيض، وإليكم العروض فيما يلي:
- تي شيرت أطفال اليوم الوطني، متاح باللونين الأبيض والأخضر، بسعر 19.95 ريال سعودي.
- تي شيرت رجالي اليوم الوطني، متاح بالألوان الأبيض والأخضر، بسعر 24.95 ريال سعودي.
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