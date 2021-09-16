نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 91 هايبر بنده hyper panda السعودية أرخص مع تخفيضات اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 91 هايبر بنده hyper panda أرخص وأكثر توفيراً تحت شعار خيرها من صنع أبنائها يقدم هايبر بنده عروض متنوعة بمناسبة اليوم الوطني 91 الخاص بالمملكة العربية السعودية، لنرى مجموعة رائعة من المنتجات الغذائية والأجهزة الإلكترونية داخل العروض بأسعار رائعة، وتسري هذه العروض في الفترة بين الاربعاء الموافق 8 صفر وحتى الثلاثاء الموافق 14 صفر لعام 1443ه‍، وتتضمن عروض الإلكترونيات عروض لابتوب من بنده، وعروض هايبر بنده على الشاشات وغيرها ننقلها لكم فيما يلي.

عروض اليوم الوطني 91 ارخص عروض بنده الالكترونية

يتربع على عرش عروض بنده في اليوم الوطني عروض اللاب توب، وافضل هذه العروض عرض لاب توب اسوس اي 3، ذلك لأنه يأتي بمعالج الجيل الرابع Intel core الذي يعمل على تحسين جودة الصورة والملفات المرئية، مما يزيد من نقاء وانسيابية الصورة، بالإضافة إلى شاشة كبيرة بحجم 14 بوصة فائقة الدقة لكي تصل إلى 1080 ميجا بكسل تعمل باللمس ويمكن فتحها بزاوية 240 درجة، كما يمنحك المعالج intel core من الجيل الخامس الأداء السريع الذي تبحث عنه، كما يتميز ببطارية قوية تدوم طويلاً بقوة 2600 مللي أمبير في الساعة، وسعة تخزين عالية 500 جيجا بايت.

لاب توب من أسوس Asus أي 3، شاشة قابلة للعكس وتعمل باللمس بحجم 14 بوصة، 4 جيجا بايت رام، بسعر 2099 بدلًا من 2340 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني على الشاشات

تتميز الشاشات داخل عروض بنده بإمكانيات رائعة مقابل سعر مناسب، مثل شاشة سكاي وورث التي تأتي مع مساعد جوجل، والتي تأتي بحجم 65 بوصة، ولكي تستمتع أكثر بمشاهدة برامجك المميزة تأتي الشاشة بدقة صورة 4 كى، ولا تقلق بشأن هذا الحجم في النقل حيث يوفر هايبر بنده خدمة التوصيل والتركيب مجانًا.

شاشة تلفزيون من سكاي وورث جوجل، شاشة 65 بوصة، أندرويد 10، دقة صورة 4 كيه، بسعر 2699 بدلًا من 3499 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون تي سي ال TCL أندرويد، بسعر 2299 بدلًا من 2499 ريال سعودي.

عروض بنده الجوالات

استكمالاً لـ عروض بنده على الإلكترونيات، تقدم لك عروض الجوالات المميزة مثل جوال فيفو واي 72، يأتي بشاشة حجم 6.5 بوصة، وذاكرة داخلية كبيرة 128 جيجا بايت، مع نسخة أندرويد 11 لاستخدام أفضل، كما يأتي بثلاث كاميرات خلفية عالية الدقة وبطارية قوية بقوة 5000 مللي أمبير، وكل هذا مع تصميم مميز وعصري وخامات تصنيع ممتازة.