نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض النوادي لليوم الوطني السعودي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض النوادي لليوم الوطني السعودي 1443 ، حيث أن الكثير من المواطنين في انتظار اليوم الوطني هذا اليوم الذي يمثل أهمية بالغة بالنسبة إلى جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويتم الاحتفال بهذا اليوم بالعديد من صور الاحتفال المختلفة، والغرض من ذلك أن يتم توحيد ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، ومن ضمن الاحتفالات التي يتم القيام بها تتمثل في العروض التي يتم تقديمها في مكان بالمملكة العربية السعودية ومن ضمنها في النوادي.

عروض النوادي لليوم الوطني السعودي 1443

لقد قدمت النوادي العديد من العروض المختلفة بمناسبة اليوم الوطني الذي يتم الاحتفال به في المملكة العربية السعودية، وتتمثل هذه العروض فيما يلي:

الاشتراك السنوي: يكون بسعر 2200 ريال سعودي بالإضافة إلى 90 يوم زيادة.

كما يوجد اشتراك شهري مقابل 1191 ريال سعودي.

يوجد اشتراك لمدة 6 أشهر والتي تكون بسعر 891 ريال سعودي.

اشتراك 6 أشهر: سعره 1390 ريال سعودي مع إضافة 60 يوم مجانًا.

اشتراك ثلاث أشهر: 850 ريال سعودي مع إضافة 30 يوم.

واشتراك ثلاث أشهر بسعر 691 ريال سعودي.

بالنسبة إلى الاشتراك الشهري والذي يكون في الصباح 391 ريال سعودي.

أيضًا التدريب الشخصي فإنها بسعر 591 ريال سعودي.

أهم وأقوى العروض خصومات اليوم الوطني بالسعودية

يتم تقديم العديد من العروض والخصومات في مختلف النوادي أحتفالًا باليوم الوطني، والمميز أنه يتم اشتراك مجاني والتي تكون نسبتها 100%، والمميز أن مختلف العروض بدأت من الوقت الحالي أي أنه يمكن الاستفادة بالعروض التي يتم تقديمها بداية من اليوم.

خصومات اشتراكات اللياقة البدنية 1443

يتم عمل خصومات رائعة على اشتراكات اللياقة البدنية بالنسبة إلى جميع الفئات، ومن ضمن الخصومات التي يتم طرحها ما يلي:

وقت اللياقة: الاشتراك لمدة 3 أشهر 2082 ريال سعودي، والاشتراك الـ 6 أشهر 3416 ريال سعودي، والاشتراك السنوي فإن الاشتراك 5738 ريال سعودي، وعرض اليوم الوطني 100% إضافة إلى الاشتراك.

اللياقة برو: اشتراك 3 أشهر فإن سعر الاشتراك 1564 ريال سعودي، وبالنسبة إلى الاشتراك لمدة 6 أشهر فإن الاشتراك 2668 ريال سعودي، والاشتراك السنوي سوف يكون بسعر 4416 ريال سعودي، وبالنسبة إلى اشتراك اليوم الوطني 100% إضافي للاشتراك.

وقت اللياقة اكسبرس: فإن الاشتراك لكل 3 أشهر بها 750 ريال سعودي، وكل 6 أشهر فإن الاشتراك 1200 ريال سعودي، والاشتراك السنوي 1800 ريال سعودي، والتي تكون 100% مجاني إضافي للاشتراك.

وقت اللياقة للسيدات: فإن الاشتراك ثلاث أشهر يكون ب 2082، والاشتراك كل 6 أشهر فإنه يكون 3416 ريال سعودي، والاشتراك السنوي 5738 ريال سعودي، وبه نسبة 100% مجاني إضافة إلى الاشتراك.

اشتراك وقت اللياقة اكسبريس: إن الاشتراك كل 3 أشهر يكون 750 ريال سعودي، والاشتراك 6 أشهر يكون 1200 ريال سعودي، والاشتراك السنوي 1800 ريال سعودي، وعرض اليوم الوطني 100% مجاني للإضافة إلى الاشتراك.

وغيرها من العروض المختلفة التي يتم تقديمها في اليوم الوطني؛ لهذا عروض النوادي لليوم الوطني السعودي في مختلف النوادي.