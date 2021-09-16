شوف عروض بنده القوية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 وخصوماته المذهلة على مختلف المنتجات

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عروض بنده تقدم أقوى عروضها بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91. الكثير من الأشخاص ينتظرون العيد الوطني نظراً لما يتم تقديمه من عروض قوية ومهمة جداً بأقل الأسعار. لذلك تحتفل فروع ومتاجر بنده وهايبر بنده المنتشرة في السعودية بهذا اليوم السعيد على السعوديين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما تقدم العديد والعديد من الخصومات والتخفيضات على كثير من المنتجات والأجهزة الهامة. عروض بنده القوية بمناسبة العيد أو اليوم الوطني السعودي 91 تقدم بنده أكبر مجموعة من العروض المميزة بمناسبة العيد الوطني بتشكيلة رائعة من الأجهزة والمنتجات المختلفة. احصل على خصم 200 ريال علىى قدر ضغط كهربائي بالسون، القدر سعته 6 لتر. بسعر 199 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.

خصم 220 ريال على قلاية رقمية بدون زيت بلاك أند ديكر للحصول على طعام خالِ من أي دهون مضرة. سعتها 4 لتر، بسعر 349 ريال بدلاً من 579 ريال سعودي.

لمحبي القهوة، هناك الكثيرون ممن يحبون تحضير القهوة بأنفسهم. اشتري مطحنة قهوة اريتي، بقوة 150 واط. بسعر 69 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي، واحصل على خصم 40 ريال. سعر المطحنة 69 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي.

خصم 60 ريال على مروحة بلاك أند ديكر، بقوة 60 واط. بسعر 199 ريال بدلاً من 259 ريال سعودي. اشتري طقم كاسات زجاجية تان باسباتشي، الطقم مكون 6 قطع. الطقم بسعر 12 ريال بدلاً من 17 ريال سعودي.

خصم 12.5 ريال على بطاريات إيفردي AAA أو AA، بسعر 15 ريال بدلاً من 27.50 ريال سعودي.

اشتري صندوق براد كيب كولد للاستخدام في الرحلات، سعة البراد 5 لتر. بسعر 42 ريال بدلاً من 60.25 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بنده الرائعة على المفروشات وألعاب الأطفال خصم 19 ريال على كرسي شكل فواكه بست واي للأطفال، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 59 ريال سعودي.

اشتري عروسة جميلة لبنوتك بخصم 46 ريال على دمية بيبي بسمة (14)، بسعر 99 ريال بدلاً من 145 ريال سعودي.

خصم 11 ريال على طقم شرشف ديل، الطقم مكون من 3 قطع بسعر 33.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال سعودي.

خصم 10.95 ريال على بطانية صوف كورال، مقاسها (150*220), بسعر 34 ريال بدلاً من 44.95 ريال سعودي.

اشتري جوارب نسائية قصيرة، علبة ثلاث أزواج، بسعر 10 ريال بدلاً من 14.95 ريال سعودي. خصم 26 على كرسي سيداراتان، بسعر 89 ريال بدلاً من 115 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول أيضاً على طاولى سيداراتان مناسبة بنفس لون الكرسي، بسعر 199 ريال بدلاً من 275 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده القوية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 وخصوماته المذهلة على مختلف المنتجات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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