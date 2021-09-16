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بمناسبة يوم العيد الوطني السعودي 91 تقدم بنده وهايبر بنده أقوي العروض والخصومات على جميع المنتجات السعودية لأن خير بلدها من صنع أبنائها بتاريخ الخميس الموافق 15 سبتمبر 2021 الموافق 8 صفر 1443 هـ المجلة تشمل عروض مغرية لكل أفراد المملكة العربية السعودية والمغتربين بأقل الأسعار التي تتوافر فقط بهايبر بنده وبنده فقط متوفر منتجات طازجة على اللحوم والدجاج، متاح في قسم البقالة أنواع مختلفة وأقوي العروض المميزة على الجبن بجميع أنواعه بمناسبة العيد الوطني يوجد خصم 50 % على جميع منتجات تمور سيافا وعرجون من 20 حتى 25 سبتمبر . عروض بنده الأسبوعية أشتري مجموعة من معجون طماطم أول قطفة ( 8×135 جرام ) وحضري لعائلتك ألذ الوصفات ب 6.95 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي.

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أشتري حلاوة طحينية سادة الجبل للكيلو ب 17.95 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي من بنده وهايبر بنده من 15 إلى 22 سبتمبر 2021 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اليوم الوطني السعودي من بنده وهايبر بنده من 15 إلى 22 سبتمبر 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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