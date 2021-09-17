نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم لدخول السحب على جائزة الـ 250.000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عمليات الاشتراك في مسابقة الحلم من قبل الكثيرين بشكل يومي، من أجل الدخول في السحب الجديد المقبل على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، والمتوقع أن يتم السحب عليها رسميًا من قبل الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة خلال الساعات أو الأيام المقبلة، عبر احتفالية تقام على قناة إم بي سي، وتحديدًا عبر برنامج صدى الملاعب، مع اتخاذ إجراء باستبعاد أقارب العاملين في المسابقة حتى الدرجة الرابعة، لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيادية، مع العلم أن الاشتراك مستمر حتى بدء مراسم إذاعة الحلقة الجديدة.

الاشتراك في مسابقة الحلم

ومن جانبها، ومن أجل التسهيل على الملايين الذين يريدون الدخول في السحب والمشاركة، 4 طرق للاشتراك في المسابقة بسهولة وتفعيل اشتراكهم، وتتمثل تلك الطرق في الآتي:

الاشتراك من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك، ثم الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك عبر موبايلك، وفي حالة تكرار الخطوات والإجابة على أكثر من سؤال، تزداد فرص اشتراك وتقترب من عملية الفوز بإحدى الجوائز.

الاشتراك عبر خدمة الرسائل النصية sms، من خلال إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم أو دريم باللغة الإنجليزية إلى الرقم المرادف لدولتك، من أجل تفعيل المشاركة في المسابقة.

مع العلم أنه في حالة عدم وجود رقم لدولتك ضمن الأرقام المدرجة من قبل إدارة المسابقة، فيمكن الاتصال بالرقم الدولي الموحد للاتصال وتلقي المشاركات من جميع الدول.

المشاركة من خلال خدمات الأون لاين

ومن جانبها، ومن أجل التيسير على المواطنين لإتمام سرعة الاشتراك في المسابقة، أتاحت المسابقة الاشتراك من خلال خدمة الأون لاين عبر تطبيق حلم الذي يتم تحميله عبر الهاتف المحمول، باتباع عدد من الخطوات بعد التثبيت وتسجيل كافة البيانات الشخصية ورقم الجوال وخلافه.

كما يمكن التشارك من خلال الموقع الرسمي للمسابقة: mbc deram، ثم تعبئة النموذج المدرج بالموقع، وتعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة، ثم كتابة رقم الجول، ثم رفع البيانات، مع العلم أن سعر دقيقة الاتصال، يتم محاسبتها وفق سعر دقيقة المحمول الدولية من الدولة التي تنتمي لها.