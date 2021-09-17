- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آخر تخفيضات جرير السعودية وتنزيلات رهيبة على الجوالات والتليفزيون مع التقسيط.. شاهد الأسعار الآن في المقال التالي
تخفيضات جرير السعودية، يقدم jarir bookstore مكتبة جرير العديد من العروض المغرية للعملاء المميزين، وتستطيع أن تتعرف على هذه العروض إذا قمت بالذهاب إلى فروع مكتبة جرير، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالعروض الأسبوعية، ويمكن أن يصل لك المنتج الذي تريده حتى المنزل، ويوجد منتجات وكماليات رائعة ويمكنك اختيار جهاز الكمبيوتر بالمواصفات التي تريدها، وإذا كنت تريد شراء كاميرا احترافية أو هاتف أو اكسسوارات للأجهزة الإلكترونية يمكنك ذلك ببساطة.
أكتر من 51% خصومات عروض الجوالات في جرير والشاشات الذكية هذا الأسبوع
عروض جرير اليوم
تستطيع معرفة العروض من الموقع الإلكتروني حيث يوجد افضل منتجات إلكترونية في مكتبة جرير السعودية كما يوجد كتب وكاميرات وشاشات وموبايلات وأسعار لا مثيل لها وتستطيع الحصول على الأجهزة الترفيهية والألعاب الإلكترونية من العروض المقدمة والاكسسوارات والهواتف الذكية والمنتجات ذات جودة عالية.
عروض الجوالات في جرير وتخفيضات جرير على الشاشات الذكية
- عروض جرير للجوالات يوجد جهاز أوبو Reno 6 pro سعة 256 جيجابايت و 12 جيجابايت رام بسعر 2999 ريال سعودي ويتوافر منه اللون الرمادي والسماوي.
- تقسيط جوالات جرير يتوافر جهاز اوبو Reno 6z سعته 128 و 8 جيجابايت رام ويوجد اللون الأسود والسماوي بسعر 1499 ريال سعودي.
- لابتوب جرير بالإضافة الى عروض جوالات جرير لاب توب ليزر بلبد 15 بسعر 8199 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير شاشة ال جي نانو 65 بوصة بدقة 4I الترا اتش دي ال دي بسعر 4699 ريال سعودي.
- كود خصم جرير شاشة ال جي 55 بوصة بسعر 3999 ريال سعودي وهناك موديل اخر نفس الحجم بسعر 3699 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم لابتوب ديل 15.6 بوصة بسعر 7999 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير شاشة سوني 85 بوصة بسعر 7499 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير شاشة هاير 70 بوصة يبلغ سعرها 3399 ريال سعودي.
- عرض جرير شاشة سكاي وورث 86 بوصة يبلغ سعرها 8199 ريال سعودي.
- عروض جرير شاشة هاير 65 بوصة يبلغ سعرها 2299 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير شاشة سامسونج 60 بوصة يبلغ سعرها 3699 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير شاشة هاير 65 بوصة يبلغ سعرها 2799 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين شاشة ال جي 65 بوصة يبلغ سعره 3999 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف آخر تخفيضات جرير السعودية وتنزيلات رهيبة على الجوالات والتليفزيون مع التقسيط.. شاهد الأسعار الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.