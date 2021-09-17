نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات اليوم الوطني السعودي 2021 على عروض الليزر والأسنان في المقال التالي

من أبرز ما يتم البحث عنه هذه الأيام هي تخفيضات اليوم الوطني السعودي 2021 حيث تقدم المتاجر عروض وخصومات متميزة بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني السعودي 91. وتشمل عروض اليوم الوطني 91 المطاعم والفنادق ووكالات السفر والسيارات والمولات التجارية والمتاجر والمحلات المختلفة والمراكز الصحية وعيادات الأسنان والمختبرات الطبية على النحو الآتي . تخفيضات اليوم الوطني السعودي 2021 بمناسبة الذكرى 91 لذكرى توحيد المملكة وتغير اسمها للملكة العربية السعودية تحتفل السعودية بهذه المناسبة بإقامة الاحتفالات والمهرجانات التقليدية وتحتفل المتاجر والمركز بتقديم العروض للجماهير ومن أبرز تلك العروض: عروض اليوم الوطني 91 على المراكز الصحية من أبرز هذه العروض المذهلة: عروض مجمع ربيع طيبة الطبي 91 ريال لحشو أو خلع الدرس اللبني والكشف، أو للكشف والاستشارة والتلميع والتنظيف، أو للكشف والاستشارة وأشعة بانوراما، قوالب التبيض مع الجل ب391 ريال، سناب أون اسمايل 691 ريال، استشارة الدكتور مع القياسات الحيوية للضغط والسكر مجانًا. عيادة الجراحة العامة والسمنة 91 ريال لمدة أسبوعين تبدأ من 18 – سبتمبر.

مركز يو الطبي في الرياض يقدم عروض 91 ريال لأي تحليل من ال12 تحليل الموجود وقياس كثافة العظام، وباقة تحليل الغدة الدرقية ب91 ريال.

في الرياض يقدم عروض 91 ريال لأي تحليل من ال12 تحليل الموجود وقياس كثافة العظام، وباقة تحليل الغدة الدرقية ب91 ريال. مختبرات فيوتشرلاب تقدم عروضًا على باقة مرضى السكري 11 تحليل ب 149 ريال. وتحليل فيتامين د مع تحليل الكالسيوم و صورة الدم ب 91 ريال. تحليل الأجسام المضادة لكورونا مع صورة الدم ب 91 ريال.

مركز السن الماسي في الرياض يقدم عروض على 91 ريال لتنظيف الأسنان والحشوات التجميلية، أما تركيبات الزيكون 591 ريال وقوالب التبيض والجل 691 ريال، تقويم الأسنان 1991. عرض تنظيف الأسنان وتبيض الليزر والقوالب المنزلية 791 ريال.

في الرياض يقدم عروض على 91 ريال لتنظيف الأسنان والحشوات التجميلية، أما تركيبات الزيكون 591 ريال وقوالب التبيض والجل 691 ريال، تقويم الأسنان 1991. عرض تنظيف الأسنان وتبيض الليزر والقوالب المنزلية 791 ريال. مركز ذكاء الغذاء للرشاقة في الرياض يقدم عروض اليوم الوطني برنامج بديل التكميم ب 591 ريال ، برنامج الكيتو المتكامل ب 691 ريال ، و جلسة استشارة + قياس الجسم ب 91 ريال. برنامج العودة للحياة ب 491 ريال.

في الرياض يقدم عروض اليوم الوطني ، ، و مجمع سما الشرق الطبي عدسات إيماكس 16 سن ب6991 ريال، تركيبات الزيركون السن الواحد 491 ريال، تبيض الأسنان 391 ريال.

مجمع سما الشرق الطبي باقة متابعة مرضى ضغط الدم وكشف الطبيب 191 ريال. متابعة السكر للكبار والأطفال مع الكشف 191 ريال. باقة النمو للأطفال 291 ريال. عروض الليزر عروض مركز نيويو الطبي 3 جلسات ليزر الجسم كله مع بطن وظهر ورتوش 1800 ريال. 3 جلسات كامل الجسم بدون بطن وظهر 1500 ريال، 3 جلسات بيكيني 699 ريال.

3 جلسات ليزر الجسم كله مع بطن وظهر ورتوش 1800 ريال. 3 جلسات كامل الجسم بدون بطن وظهر 1500 ريال، 3 جلسات بيكيني 699 ريال. مركز نخبة العلاج جلسة فل بادي مع الرتوش 291 ريال. 4 جلسات فل بادي مع الرتوش 991 ريال. جلسة فل بادي مع الرتوش 391 ريال. 3 جلسات فل بدي مع الرتوش 991 ريال.

عروض مجمع أولاس الطبي 5 جلسات ليزر كامل الجسم 1291 ريال، جلسة صباح جسم كامل مع الرتوش 291 ريال، جلسة ليزر منطقة واحدة 91 ريال.

مركز الرائد الاستشاري الطبي عروض الليزر للرجال منطقتين صغيرة 291 ريال، منطقتين كبيرة 391 ريال، فل بدي للرجال 791 ريال،3 جلسات فل بادي 1591 ريال.

مجمع ايرام الطبي جلسة ليزر مع الرتوش وتشقير جواجب 91 ريال.

مجمع اوزون الطبي جلسات الليزر الكربوني تبدأ من 91 ريال، 12 جلسة للجسم بدون البطن والظهر 2391 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة تخفيضات اليوم الوطني السعودي 2021 على عروض الليزر والأسنان - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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