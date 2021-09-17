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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات ولا في الخيال تصل ل 60% وحتي 31 نوفمبر في المقال التالي
عروض العثيم في السعودية، شركة العثيم من أكثر الشركات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، حيث أنه من خلال فروع شركة العثيم يستطيع العملاء شراء كل احتياجاتهم الأساسية، حيث تمتلك فروع شركة العثيم الكثير من الأقسام المختلفة التي يبحث عنها العملاء، لذلك يعتبر العثيم المكان الذي من خلاله يتم الحصول على جميع احتياجات المنزل.
عروض العثيم في السعودية
شركة العثيم من الشركات المفضلة لدى عدد كبير من العملاء، حيث تعمل شركة العثيم على تقديم مجموعة مختلفة ومميزة من العروض الأسبوعية لكل العملاء في كل فروع الشركة، هذه العروض التي تشمل كل المنتجات الغذائية والسلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، وقامت شركة العثيم بضم أقسام جديدة لفروعها مثل الهواتف المحمولة والإلكترونيات الجديدة.
تقوم شركة العثيم بتقديم باقة من العروض المميزة لكل العملاء بالإضافة إلى العروض الأسبوعية التي يتم تقديمها على موقع شركة العثيم وذلك للعملاء الذين يقومون بالتسوق عبر هذا الموقع الإلكتروني، كما أنه من الممكن أن يتم طلب هذه المنتجات وتوصيلها إلى المنزل بسهولة.
عروض العثيم الأسبوعية
- بلغ سعر علبة دجاج لي بون مجمد 1000 جم 120 ريال سعودي بدلاً من سعر 142 ريال سعودي.
- بلغ سعر علبة شعيرية هالي نكهة الدجاج 35 ريال سعودي بدلاً من سعر 40 ريال سعودي.
- بلغ سعر علبة بسكويت هالي بالتمر 30 جم 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
خفيضات العثيم
- عروض العثيم اليوم بلغ سعر علبة شوربة هالي شوفان أبيض 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- خصومات العثيم بلغ سعر علبة شوكولاتة كيندر 4 حبات 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة آيس كريم فانيليا 2 لتر 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- بلغ سعر علبة مشروب كاسترد السعودية 2000 مل 27 ريال سعودي بدلاً من سعر 36 ريال سعودي.
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