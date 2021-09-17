نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده السعودية في منتصف سبتمبر ٢٠٢١ أحتفالا بقدوم العام الدراسي الجديد في المقال التالي

نقدم لكم أحدث تخفيضات بنده هايبر ماركت بالسعودية في شهر سبتمبر وفي بداية العام الدراسي الجديد ، فيقدم أقوي العروض والخصومات علي جميع المنتجات الغذائية واللحوم والأسماك ، ومنتجات متنوعة أخري مثل الأدوات المدرسية ، فيمكنكم الاستفادة من هذه العروض الرائعة قبل أن تنتهي في ٢١ من سبتمبر القادم . تخفيضات بنده السعودية في منتصف سبتمبر ٢٠٢١ عدد ٨ قطع من معجون الطماطم الرائع فقط بسعر ٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٩.٩٥ ريال سعودي ، عبوة طحينه فاخرة من حلواني ٥٠٠ جرام بسعر ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٣.٩٥ ريال سعودي .

١٠ عبوة من حليب طويل الأجل نادك ١ لتر بسعر مميز فقط من بنده هايبر بالسعودية ٣٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٤.٩٥ ريال سعودي .

شرائح الخبز من هرفي بسعر ٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥.٥ ريال سعودي ، عدد من شرائح الكب كيك المتنوعة بنكهة الفانيليا أو الفراولة أو الشوكولاتة أو الكراميل بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١١.٥ ريال سعودي .

كيلو من الجبن قليل الدسم بالحبة السوداء بسعر ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٢.٩٥ ريال سعودي ، بينما يكون سعر الكيلو من لبنه المراعي بسعر ١٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٧.٩٥ ريال سعودي .

ثم يكون سعر الكيلو من القشدة الطازجة فقط ١٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٢.٩٥ ريال سعودي . أسعار اللحوم ومنتجات الدواجن من هايبر بنده كيلو من فخذ خروف نعيمي بسعر ٨٣.٩٥ ريال سعودي ، بينما يكون سعر الكيلو من كتف الخروف النعيمي ٨٢.٩٥ ريال سعودي .

ثم يقدم بنده هايبر الكيلو من قطع الخروف النعيمي بالعظم بسعر ٨١.٩٥ ريال سعودي .

ويكون ٩٠٠ جرام من فيلية صدور الدجاج فقط بسعر ٣٥.٥ ريال سعودي بدلا من ٤١.٥ ريال سعودي .

كيلو من صدور الدجاج المدخن حلواني بسعر ٦٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨٩.٩٥ ريال سعودي ، ويكون سعر الكيلو من البسطرمة الحلواني فقط ٩٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٢٠.٥ ريال سعودي . الوسوم عمر شويل - جدة تخفيضات بنده السعودية في منتصف سبتمبر ٢٠٢١ أحتفالا بقدوم العام الدراسي الجديد - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات بنده السعودية في منتصف سبتمبر ٢٠٢١ أحتفالا بقدوم العام الدراسي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.