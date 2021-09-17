شوف عروض اليوم الوطني من الدانوب متعة وتوفير

عروض اليوم الوطني من الدانوب ، تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني ال٩١، ونرى في ضوء الاجواء الاحتفالية الكثير من العروض بما فيها عروض اليوم الوطني من الدانوب بتشكيلة رائعة من المنتجات الغذائية الهامة كاللحوم والاسماك وغيرها من المنتجات اليومية الضرورية، وتمتد عروض احتفالات اليوم الوطني في الفترة بين الاربعاء ٨ صفر الموافق ١٥ سبتمبر حتى السبت ١١ صفر الموافق ١٨ سبتمبر لعام ٢٠٢١م.

اللحوم الحمراء بأنواعها تحتوي على أهم احتياجات الجسم من الغذاء الا وهي البروتينات والدهون التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام حتى بأبسط الوظائف اليومية، فقد أكد العلماء على أن جسم الإنسان بحاجة إلى البروتين بصفة يومية بنسبة ٥٠ إلى ٦٠ جرام على الأقل أي ما يعادل ٣٠٠ جرام من اللحم تقريبا، كما انه يساعد على الحفاظ على مستوى السكر المثالي بالدم ومستوى التمثيل الغذائي وذلك نظراً لاحتوائه على الزنك، كما يساعد على تنظيم مستويات الهيموجلوبين في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم والانيميا.

عروض الدانوب على اللحوم

سمانة بقري برازيلي بوزن ١ كيلوغرام، بخصم ٢٢٪ لتصبح بسعر ٣٨,٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٤٩,٩٥ ريال.

فخذ خروف سواكني طازج بالعظم، بوزن ١ كيلوغرام، بخصم ١٤٪ لتصبح بسعر ٥٩,٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٦٩,٩٥ ريال.

وفر ٢٣٪ واحصل على لحم بقري برازيلي مفروم بوزن ١ كيلوغرام، بسعر ٢٤,٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٢,٧٥ ريال.

عروض اليوم الوطني الدانوب على الأسماك

السمك يعتبر منجم طبيعي من أوميجا 3 اللازم لتعزيز صحة الدماغ مما يحميك من الأمراض المتعلقة بها مثل السكتة الدماغية المميتة وغير المميتة منها، وكذلك الاكتئاب والزهايمر وغيرها من الامراض المزمنة، كما انه يقلل خطر الاصابة بالنوبات القلبية والتهاب الرئة والربو.

وفر ٢٤٪ واحصل على سمك هامور وزن ١ كيلوغرام بسعر ٥٢,٩٥ ريال بدلا من ٧٠ ريال سعودي.

وفر ٣٠٪ واحصل على سالمون كامل بوزن ١ كيلوغرام بسعر ٤٩,٩٥ بدلاً من ٧٢,٢٥ ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني على الأجبان

ولكي تكتمل الفوائد نجد داخل عروض الدانوب تشكيلة رائعة من الأجبان المختلفة والتي تشترك في الفوائد نفسها، فجميع الأجبان في انها تحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام والأسنان وخفض مستويات ضغط الدم، كما انه يحتوي على الكثير من البكتيريا النافعة التي تعزز صحة القلب.