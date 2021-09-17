نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 91 أسواق العثيم أقوى تخفيضات اليوم الوطني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 91 أسواق العثيم في السعودية تبدأ منذ يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2021 الموافق 9 صفر 1443، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تقدم أسواق العثيم Al Othaim Markets عروض حصرية وتخفيضات مذهلة على جميع السلع الغذائية ومنها اللحوم، التي لا غنى عنها على المائدة السعودية، بالإضافة إلى تخفيضات على أسعار الأرز بمختلف أنواعه، وتضم عروض اليوم الوطني السعودي أيضًا الخصومات على أسعار الزيوت النباتية وفيما يلي صور العروض.

عروض اليوم الوطني 91 أسواق العثيم

في أوقات الاحتفالات والمناسبات مثل العيد الوطني السعودي 1443 يكثر الطلب على اللحوم ومشتقاتها المختلفة لعمل أشهى الوصفات، ونظراً لفوائدها العظيمة لجسم الإنسان وكونها أحد أهم المصادر الغنية بالبروتينات فهي من أكثر العروض طلبًا لمذاقها الغني والمختلف مع كل نوع من أنواع اللحوم، وإليكم صور العروض:

لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 32.95 ريال سعودي للكيس.

سعر خروف بربري بالعظم 54.95 ريال سعودي.

لحم رفيدي بالعظم بسعر 54.95 ريال سعودي للكيس.

تخفيضات اليوم الوطني السعودي العثيم

تخفيضات كبيرة على الأرز البسمتي بأنواعه ومنها الأرز الأبيض؛ لأنه من أهم الأطباق الرئيسية التي تميز المائدة السعودية وطهيه بوصفات مختلفة لتعزيز الهوية السعودية، ولذلك تقدم أسواق العثيم للبيع بالتجزئة أقوى عروض الأرز فيما يلي:

أرز كربان مزة 10 كجم بسعر 26.95 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

سكر أبو منهر الناعم 10 كجم بسعر 28.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.

أرز هابي سيلا 5 كجم بسعر 24.95 بدلًا من 35.75 ريال سعودي.

سعر 5 كيلو أرز باب القصر بسنتي ابيض 23.95 ريال سعودي بدلًا من 33.50 ريال سعودي.

خصومات اليوم الوطني السعودي 1443

تعد الزيوت النباتية أحد أكثر المنتجات الغذائية طلبًا في الأسواق العربية والسوق السعودي على وجه الأخص، ويرجع ذلك لفوائده لمرضى القلب والكوليسترول ومرضى السكر ومرضى الضغط وغيرهم، وتعتبر الزيوت النباتي أخف أنواع الزيوت وأفضلها من حيث الفوائد الصحية، حيث تحد من معدل الكوليسترول بالدم، وتمنع أمراض القلب والشرايين، وتناسب جميع الأنظمة الغذائية، تأتيكم بعروض بأقل الأسعار ضمن عروض العيد القومي السعودي: