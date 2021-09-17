نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض من هايبر بنده السعودية اليوم بمناسبة اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطاعت بنده وفي فترة وجيزة أن تكون أهم سوق في المملكة العربية السعودية بأكملها حيث تضم بنده أكفء المنتجات الصحية الطازجة التي يحتاج إليها كل منزل، فلا تتوقف عروض وخصومات بنده فقط على المأكولات والمشروبات بل يشمل على كل ما يحتاج إليه المنزل من أجهزة كهربائية ومستلزمات مطبخ وغير ذلك وتتبعوا مقالنا التالي للتعرف على المنتجات التي يقدمها إليكم متجر بنده.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

تقدم إليكم أسواق بندة مختلف العروض على مختلف المنتجات التي من أهمها كلاً من التالي جبنة شيدر قابلة للدهن المراعي 2*900 جرام، وصدور دجاج طرية ساديا 2 كيلو، وأفخاذ دجاج كاملة اليوم 900 جرام، وجبنا فيتا دانماركي، وجبنة موزريلا فرسانا، وجبنة رومي هيلثي فود، قرفة مطحونة، فريش كيك شوكولاتة أمريكانا 220 جرام.

عروض هايبر بنده السعودية اليوم

تشمل العروض على خبز التورتيلا الأصلي سويتز 360 جرام، حلوى مصاص ديمه، حلوى ترولي 100 جرام، شعرية مقلي، وسلطة الخضار، والتونا خلطة ريو ماري، وفطر قطع وحب فاخر حدائق شتورة 425 جرام، وزيتون اليسا 200 جرام، والسكر وايت ورثس، وأصابع بي إتش دي وايت واي 65 جرام، وصلصة الصويا ماجي 500 مل، ومكرونة كيدز بي جي ماسكس قودي 350 جرام، وقهوة الكولومبية 297 جرام، ومياه معدنية أكوا بانا، ولازانيا موليزانا 500 جرام.

عروض وخصومات كبيرة من هايبر بنده

تصل في بعض الأحيان العروض المتوفرة إليكم من بندة لخصم يصل لأكثر من 70% وذلك ليكون بإمكان الجميع الحصول على مستلزمات المنزل دون أدنى معاناة أو الشعور بالتقصير وإليكم أهم هذه المنتجات، زيت ذرة عافية 2.9 لتر، أرز بسمتي أبيض حبة طويلة العائلة 10 كيلو، بهارات دارين، سميد خشن تركي، جريش، ذرة المهباج 1 كيلو، قطع تونة في زيت نباتي جولدن برايز 185 جرام، زبدة الفول السوداني الناعمة والخشنة قودي 510 جرام، وبانيه جالي من الجلوتين دكتور شار.

هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من العرض السابق وتبحثون عن متجر للتعامل معه فيمكنكم التوجه لأقرب فرع من فروع بندة وستحصلون على كل ما يحتاج إليه منزلكم من أغراض سواء منتجات غذائية أو غير ذلك