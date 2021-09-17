شوف تخفيضات العثيم اليوم الوطني دام عزك ياوطن

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عمر شويل - جدة تخفيضات العثيم اليوم الوطني ، لان الوطن هو الأهم ولأننا جزء منه وبمناسبة اليوم الأهم في تاريخ المملكة السعودية تقدم سلسلة أسواق ومتاجر عبدالله العثيم إلى جميع عملائها من أبناء المملكة السعودية أعز التهانئ باقتراب حلول الذكري 91 لليوم الوطني السعودي اليوم الذي رفعت فيها هممنا واتحدنا تحت راية واحدة بعد سنين عجاف عشناها من التشتت والتفريق والحروب الأهلية إلى أن أعلن ملكنا الجليل عبدالعزيز بن عبدالرحمان أل سعود عليه رحمة الله تأسيس المملكة العربية السعودية، أقوي التخفيضات والخصومات من أسواق العثيم علي مختلف السلع المنزلية الاستهلاكية وجميع التجهيزات المنزلية بمناسبة ذكري اليوم الوطني السعودي.

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ليمون شبك، لا شك في أن الليمون يعتر أحد أهم الأغذية الطازجة صاحبة النكهة المميزة التي تزيد من مذاق الطعام كما انه مفيد جدًا للجسم حيث أنه يساهم في علاج حصي الكلي وتدعيم صحة القلب والشرايين ومقاومة أمراض الجهاز التنفسي وتقوية المناعة والوقاية من مختلف أنواع أمراض السرطانات، متاح بسعر 1.95 ريال سعودي لعدد 2 رابطة عوضًا عن 5.90 ريال.

مربي فراولة شهد، تمثل المربي أحد الوجبات الرئيسة المفيدة والمميزة والتي من الممكن تناولها في مختلف فترات اليوم وتدعم مربي الفراولة المقدمة من شهد الجسم بعدد كبير من الفوائد حيث أنها تساهم في مد الجسم بالطاقة ومفيدة للأوعية الدموية والقلب وتقوي صحة الشعر وترطب الجلد، متوفرة في متاجر العثيم بسعر 22.95 ريال سعودي لعدد 2 كيلو بدلًا من 45.90 ريال.

توت أزرق، أحد أكثر الأطعمة الفاتحة للشهية واللذيذة في المذاق والتي تدعم جسم الأنسان بعدد كبير من الفوائد حيث أنه يقي من أمراض القلب ويعالج مرض السكري كما أنه يقوي صحة الأسنان ويقوم بخفض نسبة الكوليسترول في الدم ويساعد في علاج نازلات البرد والإمساك، متوفر في أسواق العثيم بسعر 6.95 ريال سعودي للعلبة وزن 125 جرام.

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موقد سوبر بي كهربائية 2 عين، يتمتع موقد سوبر الكهربائي بمميزات عديدة يقدمها لجميع المطابخ السعودية حيث انه مدعم بتقنيات مخصصة لتسوية جميع الأطعمة كما انه يقوم بتسوية الطعام بسرعة دون أن يصيب الطعام بأي ضرر كما أنه موفر جدًا للكهرباء، متاح لدي ماركت العثيم بسعر 89.95 ريال سعودي للموقد الواحد.