شوف عروض اليوم الوطني أسواق العثيم السعودية على الأجهزة الكهربائية والمنزلية تخفيضات قوية

عروض اليوم الوطني أسواق العثيم السعودية ، تزامناً مع الذكرى ال٩١ من اليوم الوطني السعودي نرى عروض وخصومات مميزة على جميع احتياجات المنزل من الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ والالكترونيات وغيرها في جميع فروع هايبر ماركت العثيم البالغة ٢٥٩ فرع، وكل هذا بهرجان العروض تحت شعار الوطن مهد أمجادها، وتسري هذه العروض حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢١ منس سبتمبر ٢٠٢١م.

عروض اليوم الوطني أسواق العثيم السعودية على الأجهزة المنزلية

تعتبر المكواة الكهربائية بالبخار من افضل الانواع المتاحة في الاسواق وخاصة تلك المكواة التي تتمتع بسطح لا يسمح بالتصاق الاقمشة مثل مكواة تيفال اسينشيال الموجودة في عروض العثيم، فهي تتمتع بقاعدة من نوع تلفون المميزة، كما ان اندفاع البخار بها مستمر مما يعمل على ترطيب الاقمشة لسهولة فرد الكسرات والثنايات وإزالة التجاعيد بكفاءة عالية مهما بلغت صعوبتها، بالإضافة إلى تنعيم ألياف النسيج بالبخار فقط الذي يعمل بقوة ٥٠ جرام في الدقيقة، وتتميز بتصميمها العصري واللون الازرق المميز، وكذلك بوزنها الخفيف لأن خزان الماء سعته ١٥٠ مل.

مكواة تيفال بالبخار، قوة طاقة ١٢٠٠ وات، بسعر ٧٩ ريال سعودي.

مكواة بانيكس جاف، بسعر ٥٩ ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الأفران والمايكروويف في اليوم الوطني

داخل عروض العثيم تجد عروض مختلفة على الأفران الكهربية واجهزة الميكروويف، مثل فرن الميكروويف من جيباس، داخل عروض العثيم تجد عروض مختلفة على الأفران الكهربية واجهزة الميكروويف، مثل فرن الميكروويف من جيباس، فيأتي ميكروويف جيباس بسعة ٢٠ لتر مما يمنحك مساحة كبيرة لتسخين كميات كبيرة من الطعام في نفس الوقت، كما يتميز بمحركه القوي الذي تصل قوته إلى ١٢٠٠ وات، مما يضمن لك أداء فعال وسريع لخبز وتسخين وتسوية بسرعة وكفاءة، كما يتميز بتصميمه العصري الآمن في نفس الوقت لوجود 6 مستويات للحرارة وكذلك تجويف من الفولاذ الآمن وباب يتم غلقه وفتحه بزر مخصص لأمان اكثر.

فرن ميكروويف جيباس، سعة ٢٠ لتر، قوة ماتور ١٢٠٠ وات، بسعر ٢٢٥ ريال سعودي.

قدر فرن كليك اون كهربائي، سعة ٦ لتر، بسعر ١٨٩ ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الخلاطات والقطاعات باليوم الوطني

تتنوع عروض العثيم على ادوات التقطيع كالخلاطات والقطاعات بأسعار مميزة مثل قطاعة خضار مولينكس، تأتي بقوة ماتور ٤٠٠ وات لتقطيع افضل واسهل، مع سعة ٥٠٠ مل تكفي لعمل كمية كبيرة في نفس الوقت، كما تأتي بشفرتين قابلتين للفك وسهولة التنظيف، مما يجعل حياتك في المطبخ اسهل واسرع خاصة مع وجود سرعتين للفرم بالإضافة إلى نبض.