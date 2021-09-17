شوف عروض التمويل التأجيري من بنك الراجحي بالسعودية على سيارات تويوتا 2021/2022 حتى نهاية الشهر

يعد البنك الراجحي أو مصرف الراجحي السعودي من أكبرالشركات المصارفية المساهمة في المملكة العربية السعودية، والأكثر شفافية في معاملاته مع العملاء، حيث تأسس البنك في عام 1957 م بواسطة عبد اللطيف جميل مؤسس مجموعة عبد اللطيف جميل للسيارات، ومن ثم محمد بن عبد العزيز، وعبد الله سليمان، وصالح الراجحي، والذي يتبع التعاليم الشرعية الإسلامية، وكذلك يقدم المصرف تسهيلات متعددة، ومن أهمها عروض التمويل التأجيري على جميع أنواع سيارات تويوتا Toyota الحديثة كلياً بالمملكة لعام 2021/2022، وفيما يلي سنقدم لكم تفاصيل هذه العروض:

عروض التمويل التأجيري من البنك الراجحي

يقدم البنك الراجحي في المملكة العربية السعودية أفضل العروض التمويلية التأجيرية على أحدث أنواع السيارات، وسوف نقدم لكم اليوم عروض التمويل التأجيري من البنك على سيارات تويوتا لهذا العام:

سيارة تويوتا لاند كرووز 70 لعام 2021 بدون دفعة أولى، وبدون مصاريف إدارية، بقسط شهري 1,842 ريال سعودي.

سيارة تويوتا Prado 2021 بدون دفعة أولى، وبدون مصاريف إدارية، بقسط شهري 2,051 ريال سعودي.

سيارة تويوتا Rush 2021 بدون مصاريف إدارية، وبدون دفعة أولى، وبقسط شهري يبدأ من 948 ريال سعودي.

عروض سيارات تويوتا 2021 من بنك الراجحي

سيارة تويوتا Toyota C-HR 2021 بدون دفعة أولى، وبدون مصاريف إدارية، وبقسط شهري 1,387 ريال سعودي.

سيارة تويوتا Toyota Coralla 2021 بدون دفعة أولى، وبدون مصاريف إدارية، وبقسط شهري 927 ريال سعودي.

سيارة تويوتا Toyota Fortuner 2021 بدون دفعة أولى، وبدون مصاريف إدارية، وبقسط شهري 1,607 ريال سعودي.

سيارة تويوتا Toyota Highlander 2021 بدون مصاريف إدارية، وبدون دفعة أولى، وبقسط شهري 1974 ريال سعودي.

سيارة تويوتا Toyata Yaris 2021 بدون دفعة أولى، وبدون مصاريف إدارية، وبقسط شهري 714 ريال سعودي.

سيارة تويوتا Toyota Innova 2021 بدون قسط شهري، وبدون مصاريف إدارية، وبقسط شهري 1412 ريال سعودي.

عروض الراجحي الأخري على المركبات الحديثة

سيارات الراجحي بعروض مميزة جداً من خلال عروض الراجحي التمويلية بالتقسيط، ومن ضمنها: