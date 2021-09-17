شوف عروض بنده وهايبر بنده على المستلزمات المنزلية عروض اليوم الوطني 91 من panda

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يبحث العديد من المتسوقين من أبناء الشعب السعودي والمقيمين داخل السعودية عن أحدث عروض بنده وهايبر بنده في المملكة. فمع اقتراب اليوم الوطني السعودي 91 الذي تحتفل فيه المملكة بالعيد الحادي والتسعود لتوحيدها. يرغب الكثير من الأشخاص في شراء منتجات جديدة بأسعار مخفضة وتتسابق جميع مراكز التسوق والبيع بالتجزئة لتوفير أقوى العروض لعملائها. وتحتل بنده المركز الول كمكان للبيع بالتجزئة يهتم بخدمة العملاء وتوفير أفضل الأسعار والمنتجات. وفي السطور التالية نوضح لكم أهم المنتجات المعروضة في قسم الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية والإلكترونية في هايبر بنده. عروض بنده وهايبر بنده يمكنك الحصول على قدر ضغط كهربائي من ماركة بالسون سعة 6 لتر لطهي الأطعمة في أسرع وقت بجودة عالية. متوفر الآن في جميع فروع هايبر بنده بسعر 199 ريال بدلاً من 399 ريال بفرق سعر 200 ريال.

اشتري قلاية بلاك آند ديكر الرقمية سعة 4 لتر لقلي الأطعمة المختلفة بدون زيت بطريقة صحية وآمنة. تستخدم لقلي البطاطس والدجاج والأسماك والعديد من الوجبات الأخرى. متاحة مقابل 349 ريال بدلاً من 579 ريال.

خلاط بلاك آند ديكر قوة 400 وات بسعر 129 ريال بدلاً من 179 ريال.

خصم بقيمة 40 ريال على محنة أريتي لطحن القهوة بقوة 150 وات متوفرة بسعر 69 ريال بدلاً من 109 ريال.

حضرة قهوة بلاك أند ديكر لصنع القهوة بفاعلية وجودة عالية. متاحة بسعر 199 ريال بدلاً من 269 ريال بتوفير قدره 70 ريال سعودي. محضرة قهوة ماركة آريتي باللون الأحمر متوفرة بسعر 699 ريال بدلاً من 1199 ريال بفرق سعر 500 ريال.

ماكينة تشذيب وآل بسعر 129 ريال بدلاً من 199 ريال.

مكواة بخار آريتي بسعر 59 ريال بدلاً من 89 ريال.

احصل على خصم بقيمة 70 ريال عند شراء ماكينة تشذيب بسعر 159 ريال بدلاً من 229 ريال.

غلاية كولين ستانلس ستيل سعة 1.8 لتر بسعر 39 ريال بدلاً من 65 ريال. مبرد مياه جيباس حار وبارد يصلح للاستخدام خلال فصلي الصيف والشتاء متوفر بسعر 299 ريال بدلاً من 599 ريال. بتوفير قدره 300 ريال سعودي كما يوجد خدمة التوصيل والتركيب المجاني للمنتج من بنده.

مكواة بخار عامودية فيليبس لكي الملابس المعلقة بفاعلية كبيرة متوفرة بسعر 219 ريال بدلاً من 339 ريال. تلفزيون تي سي إل اندرويد 55 بوصة بسعر 2299 ريال بدلاً من 2499 ريال.

تلفزيون توشيبا 32 بوصة بسعر 899 ريال بدلاً من 1099 ريال.

مضخم صوت فيليبس بسعر 299 ريال بدلاً من 329 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده على المستلزمات المنزلية عروض اليوم الوطني 91 من panda - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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