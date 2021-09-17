شوف عروض اليوم الوطني من جرير توفير وجودة ومتعة

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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني من جرير ، تقدم مكتبة جرير إلى جميع السعوديين أحر التهانئ بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال 91 يوم عزتنا وفخرنا يوم اتحادنا بعد حياة من التفرقة يوم ميلاد مملكتنا علي يد من كرس حياة من أجل أن نحيا نحن وأبنائنا في وطن واحد متحدين فرحمه الله على جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمان أل سعود صاحب قرار اتحاد مملكة الحجاز ونجد وملحقتها وتحوليها إلى وطن واحد يعرف بالمملكة العربية السعودية التي نحيا على أرضها الأن، بمناسبة اليوم الأعظم والأهم في تاريخ المملكة السعودية تقدم مكتبة جرير إلى جميع عملائها أقوى العروض والخصومات على جميع منتجات التكنولوجيا المتنوعة.

عروض اليوم الوطني من جرير توفير وجودة ومتعة

جوال اوبو Reno 6 pro: يعتبر Reno 6 pro هو أحدث إصدارات شركة اوبو في سلسلة جولات رينو ويعتبر Reno 6 pro الجوال الأكثر تطورًا حيث يأتي الجوال بسعة تخزين 156 جيجا بايت، وذاكرة رام 12 جيجا رام، وبطارية بقوة 4500 ميللي أمبير، وأربع كاميرات خلفية عالية الجودة وكاميرا أمامية 32 ميجابيكسيل، متوفر في جرير بسعر 2999 ريال سعودي السعر شامل الضريبة.

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هواوي ميت بوك دي 16: يعتبر ميت بوك هواوي هو أحد أكثر الأجهزة المناسبة لجميع رجال الأعمال والطلاب بمختلف أعمارهم حيث أن ميت بوك هواوي مدعم بإمكانيات هائلة حيث يأتي بشاشة ال اي دي عالية الجودة والوضوح 16 بوصة، وكارت شاشة رايدون فيجا 8، ويدعم تشغيل نظام ويندوز 10، وسرعة معالج 3 جيجا هرتز، وسعة تخزينية 512 جيجابايت، وذاكرة 16 جيجابايت رام، متاح لدي جرير بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 4199 ريال.

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شاشة ال جي 65 بوصة 4k لون أسود: تعتبر شاشة ال جي هي أفضل أنواع الشاشات المتاحة في الأسواق حيث تأتي الشاشة بجودة عالية ونقاء صورة مرتفع وحجم 65 بوصة ومدعمة ب 4 منافذ HD كما أنها شاشة ذكية تدعم الاتصال السريع بالأنترنت، متوفر في مكتبة جرير بسعر 6999 ريال سعودي عوضًا عن 17999 ريال.

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أبل ايربودز برو: سماعة أذن لاسلكية متوفرة باللون الأبيض المميز والجذاب كما أنها مدعمة بأحدث أنظمة الصوت للحصول علي صوت واضح دون تقطيع كما أنها تتميز ببطارية تدوم طيلة اليوم بالإضافة إلى سرعة الشحن، متوفرة في مكتبة جرير بسعر 899 ريال سعودي عوضًا عن 949 ريال.