نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وعيوب خشب mdf وأفضل أنواعه وسعره في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون من المقبلين على الزواج عن مميزات وعيوب خشب mdf على اعتبار أنه واحداً من أنواع الأخشاب التي أصبحت رائجة بين شركات تصنيع الأثاث، خاصة في تصنيع غرف النوم والمطابخ لهذا سنعرض لكم أبرز مميزاته وأنواعه وعيوبه خلال السطور القليلة القادمة .. فتابعونا.

مميزات وعيوب خشب mdf

قبل أن نتحدث عن المميزات والعيوب لابد وأن نتعرف أولاً على خشب الـ mdf فهو اختصار لكلمة “Medium Density Fiberboard أى ” خشب ليفي كثافته متوسطة”، فهو عبارة عن خشب تم إعادة تصنيعه من بقايا الأخشاب وبرادة الحديد والكرتون، وعُولج صناعياً وتم لزقه بطريقة كيميائية، بالإضافة إلى كبسه تحت ضغط ودرجة حرارة عالية، لتشكيله على هيئة ألواح.

تتوفر أنواع كثيرة من خشب الـ mdf منها ما تم تصنيعه ليقاوم الرطوبة والحرارة وفي الغالب يكون لونه أخضر، وهناك نوع آخر مقاوم للحريق يكون لونه أحمر أو أزرق، ومن أبرز مميزات خشب mdf ما يلي:

يمتاز بأن أسعاره رخيصة واقتصادية مما يجعله ملائماً لكل الطبقات.

ألواح الخشب مرنة وسهلة الاستخدام.

امكانية تشكيل لوح الخشب لعمل الدواليب وغرف النوم والطاولات والمطابخ وغيرها.

وزن اللوح خفيف وسهل النقل.

سطح الخشب مستوي مما يُسهل من النقش عليه.

خشب mdf ملون ومُغطى بطبقة PVC وبالتالي تتوفر منه درجات كثيرة تُناسب كل الأذواق.

أما عن عيوب خشب mdf فتتمثل في الآتي:

عدم مقاومة الخشب للماء مما قد يجعل الألواح تنتفخ، وهذا أمر طبيعي حتى لو كان الخشب طبيعياً.

عدم قدرته على مقاومة الضغط، مما قد يُعرضه للكسر وبالتالي صعوبة إصلاحه.

صعوبة تثبيت مسمار في نفس المكان مرتين، وهذا يتوقف على كثافة اللوح.

هل خشب mdf مقاوم للماء؟

معظم ألواح خشب الـ mdf غير مقاومة للماء ولكن هناك أنواع تم تصميمها خصيصاً لمقاومة الرطوبة والحشرات والحرارة، حيث يُستعمل مادة لاصقة مقاومة للرطوبة ومن أشهر أنواعه الألواح ذات اللون الأخضر، مما يجعله مناسباً لتصنيع وحدات المطابخ والحمام ، ويتوفر بسماكة تتراوح ما بين 2.2 مم إلى 2.5 مم.

أنواع خشب mdf

يوجد أنواع كثيرة من خشب mdf منها المحلى والمستورد، ولكن الفارق بينهما كبير فالمحلى رديء وتظهر عيوبه بسرعة، أما المستورد فيتم معالجته بحيث يسهل تشكيله ويكون مقاوماً للرطوبة لفترة طويلة، ومن أبرز أنواعه ما يلي:

خشب mdf ألماني: تُعد شركة Krono Span من أشهر الشركات المصنعة له، حيث يبلغ مقاس اللوح 280*207 مما يجعله موفراً في التقطيع والتشكيل، كما يمتاز بكثافته العالية والتي تتقارب مع كثافة الخشب الزان، ومقاومته للحرارة والحشرات والخدش ولا يذوب في الماء، كما أنه حاصل على أعلى شهادات الجودة الأوروبية، ويُعد أفضل خشب mdf لغرف النوم. خشب mdf أسباني: هو مزيج ما بين خشب الصنوبر ومواد معالجة لمقاومة التسوس، يمتاز بسهولة تشكيله كما أنه مُغطى بطبقتى CPL و PVC، ومقاوم للحرارة والمياه مما يجعله مناسباً، لتصنيع غرف النوم و المطابخ و الدريسنج روم، كما يتوفر منه درجات ألوان كثيرة. خشب mdf اندونيسي: هو واحداً من الأخشاب الليفية ذات الكثافة المتوسطة، يُستخدم بشكل كبير في السوق ويُصنع منه طاولات ودواليب وغرف نوم، لكن يعيبه مقاومته المنخفضة للرطوبة والماء، بالإضافة إلى عدم تحمل الأوزان الثقيلة. خشب mdf صيني: هذا النوع من الخشب لونه داكن ولا يحتاج إلى طلاء، ويتم وضع خشب رقائقي به من الأمام والخلف للحصول على مظهر مقبول. خشب mdf مصري: هذا النوع جودته منخفضة مقارنة بالأنواع المستوردة، ويتم تغطيته من الأمام والخلف بقشرة فورمايكا، كما أن المنتجات المصنعة منه أسعارها رخيصة جداً، ولا تدوم طويلاً.

أماكن بيع خشب mdf في مصر

من أشهر شركات بيع خشب الـ mdf في مصر شركة ديكوريست آرت الوكيل الحصري لشركة krono span، أما عن أشهر أماكن بيع الخشب فنجد أن منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج تضم مجموعة كبيرة جداً من الشركات الموزعة لألواح خشب الـ mdf بمختلف أنواعها.

سعر خشب mdf في مصر

يبدأ سعر لوح خشب mdf من 420 جنية حتى 1200 جنية، حيث يتوقف السعر على جودة وسماكة اللوح ومدى مقاومته للرطوبة وغيرها.

نصائح للحفاظ على الخشب وعند شرائه

الخشب بشكل عام يتأثر بالماء والرطوبة سواء كان طبيعياً أو مُعالج وهذا يتوقف على استخدامك، احرصي على استعمال منتجات تنظيف مخصصة للأخشاب وابتعدي تماماً عن الماء.

ننصحك باللجوء للشركات المعروفة في هذا المجال حيث تمنحك على الأقل ضمان 5 سنوات فأكثر على المنتج مع امكانية استبداله في حالة وجود عيوب بالصناعة.

كل نوع من أنواع الخشب له مميزاته وعيوبه فهناك نوع يمنحك الشكل والمظهر المودرن مثل الmdf ونوع أخر متين مثل الزان ولكن يمنحك الشكل التقليدي ولا يستوعب التصميمات الجديدة.

في النهاية أتمنى أن أكون عرضت لكم أبرز مميزات وعيوب خشب mdf يُمكنكم مشاركة آرائكم معنا عبر التعليقات إذا كان لديكم المزيد من المعلومات.