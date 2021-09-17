- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعيةخصم 25 % لمدة اربعة وعشرين ساعة تسوق الأن في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية، عروض بنده في السعودية، شركة بنده من الشركات الكبيرة والمعروفة في مجال بيع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، وتمتلك شركة بنده عدد من الفروع في جميع أنحاء المملكة، وذلك بهدف سهولة وصول العملاء إلى هذه الأسواق وشراء كل احتياجاتهم، بالإضافة إلى قيام الشركة بعمل عروض أسبوعية مختلفة على جميع الأقسام.
عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل بجميع فروع بنده
عروض بنده الأسبوعية
تقوم شركة بنده بتقديم مجموعة مختلفة من العروض والخصومات لكل العملاء في كل فروع الشركة، هذه العروض والخصومات التي تشمل الكثير من المنتجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل العملاء حيث يتم البحث عنها بشكل يومي، وذلك لكي يستفيد كل العملاء.
خصومات بنده الشهرية
قامت شركة بنده بتصنيع مجموعة من المنتجات والسلع الغذائية المختلفة، حيث يتم التصنيع في مصانع شركة بنده يالمملكة وتحمل العلامة التجارية الخاصة بها وذلك الأمر الذي يضمن للعملاء تصنيع هذه المنتجات بجودة عالية وبأفضل الإمكانيات المتاحة ومن ثم يتم تقديمها للعملاء بأسعار مخفضة، وتقوم الشركة بإضافة هذه العروض إلى قائمة العروض.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده اليومية علبة معجون الأسنان أول قطفة 135 جم 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.
- خصومات بنده الأسبوعية علبة زيت نباتي العربي دوار الشمس 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية علبة طحينة فاخرة حلواني 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية علبة حليب طويل الأجل نادك 37 ريال سعودي بدلاً من سعر 45 ريال سعودي.
خصومات بنده اليومية
- عروض بنده الشهرية علبة حلاوة طحينة سادة الجبل 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم كيلو صدر حبش مدخن حلواني أخوان 95 ريال سعودي بدلاً من سعر 115 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية كيلو صدور دجاج مدخن حلواني 69 ريال سعودي بدلاً من سعر 90 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية كيلو مرتديلا دجاج سادة بالزيتون حلواني إخوان 40 ريال سعودي بدلاً من سعر 51 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم كيلو مرتديلا حلواني 100 ريال سعودي بدلاً من سعر 121 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعيةخصم 25 % لمدة اربعة وعشرين ساعة تسوق الأن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.