في 5 خطوات فقط اصنعي السلايم لاطفالك في المنزل بشكل صحي وناجح

السلايم من أكثر الأشياء التي يحبوها الأطفال ويقومون بشرائها من الخارج ولكن معظم ربات البيوت يخافون عليهم من شرائه لأنه يوجد به مواد تضر بالبشرة، لذا نقدم لكم بعض الطرق المختلفة لتحضير السلايم في المنزل لأنه لا يعتبر كوسيلة ترفيهية فقط بل يعلم الأطفال بعض المهارات المفيدة لهم كحل المشكلات والمشاركة، ويساعد على تقوية عضلات الأيدي للأطفال، ويساعد على تنمية المهارات الحركية لديهم، فتعالوا معنا لنتعرف على بعض الطرق المختلفة لتجهيز السلايم في المنزل.

مكونات وطريقة عمل السلايم في المنزل:

لكي نقوم بتجهيز السلايم في المنزل علينا أن نقوم باحضار بعض المكونات المتوفرة فى كل منزل أو من السهل شراؤها وهي:

نحتاج إلى عصا خشبية.

نحضر ألوان طعام طبيعية.

نجهز كمية من الغراء البيضاء، مع كمية من الماء، وبوراكس.

كل ما نفعله إتباع الآتي لطريقة التحضير:

أولا نجهز اناء ونضع فيه ثمن كوب من الغراء مع ربع كوب من الماء ونقلبه جيدا. ثم بعد ذلك نضع معه بعض قطرات من اللون المفضل لديك ونقلبه بإستخدام العصا الخشبية. ثم نقوم بوضع ربع كوب من البوراكس مع التقليب المستمر. وفي النهاية نقوم بالعجن لحين الحصول على خليط أقل لزوجه وبهذا يكون السلايم جاهزاً للعب به، مع مراعاة وضعه في كيس بلاستيكي بعد الإنتهاء من اللعب به وحفظه بعيدا للعب مؤة أخرى.

مكونات وطريقة تجهيز السلايم بالصابون السائل:

لكي نقوم بتحضير السلايم بالصابون السائل نحتاج إلى أربعة مكونات فقط وهما:

عصا خشبية.

ربع كوب من غراء أبيض، مع كمية من الصابون السائل.

بعض قطرات من ألوان الطعام.

كل ما نفعله إتباع الآتي: