شوف عروض اكسترا الجوالات الآن أقوى العروض لفتره محدودة

عروض اكسترا الجوالات أقوى العروض المقدمة الآن من كافة فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية. حيث اعتادت extra على تقديم الكثير من العروض المتجددة، في الإلكترونيات وخاصة أجهزة الجوال، والتي يبحث عنها الكثيرون على الدوام. وبعد إعلان شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي عن إصدار الهاتف الجديد iphone 13 . بكافة إصداراته آيفون 13 ميني ، وآيفون 13 ، وآيفون 13 برو وأيضا آيفون 13 ماكس برو. وقد أثار إصدار الهواتف الجديد من apple الكثير من الضجة الفترة الماضية. وأدي ذلك للقيام بالكثير من الخصومات الجديدة على أجهزة الآيفون السابقة سواء آيفون 11 ، أو آيفون 12 واللذين يعتبروا إصدار قديم الآن بعد الإصدارات الحديثة من آبل والتي لاقت الكثير من الأصداء.

عروض اكسترا الجوالات سبتمبر 2021

الآن تقدم إكسترا الكثير من العروض المخفضة، بالإضافة إلى الهدايا القيمة مع بعض الهواتف. والتي تبدأ من 30% وعروض أخرى تبدأ من 50% وهناك العروض للأقل من 999 ريال سعودي.وقدمنا من قبل عروض الشهور الماضية من اكسترا. والتي كانت على الكثير من الأجهزة سواء الجوالات أو الأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة. وأيضا على شاشات التلفاز والتي نالت الكثير من الخصومات الآن.الكثير من المنتجات الذكية التي تعرضها إكسترا الآن ولفترة محدودة فقط مع إمكانية التوصيل المجاني.بالإضافة للمفروشات الخاصة بإكسترا والتي تتواجد بالكثير من الأشكال والأنواع عبر الصفحة الرسمية، وعليها الكثير من الخصومات الآن ولفترة محدودة.

الهاتف الأكثر مبيعا الآن عبر اكسترا هو سامسونج جلاكسي زد فولد 2 ، بسعة 256 جيجا وبلون برونزي وسعر 6199 ريال سعودي

جوال آبل آيفون 12 برو ، 5جي بسعة 256 جيجا بلون أزرق ، وسعر 4599 ريال سعودي. مع هدية قيمة من أختيارك.

جوال آبل آيفون 12 ، الجيل الخامس بسعة 64 جيجا وبلون بنفسجي ، وبسعر 3299 ريال سعودي.

جوال سامسونج نوت 20 ألترا ، الجيل الخامس بسعة 256 جيجا وبلون أسود ، بسعر 3499 ريال سعودي.

قدمنا لكم الآن الكثير من العروض الخاصة بفروع extra المختلفة بالمملكة والخاصة بالجوالات. ويمكنكم الآن متابعة كافة عروض اكسترا المختلفة بأكملها من خلال صفحة extra الرسمية التي تقوم بعرض كافة الخصومات والأسعار الجديدة.وأيضا يمكن الطلب من خلالها على الفور فقط بتحديد مكان مدينتك ، ليتم الطلب من أقرب فرع لإكسترا بجوارك. وبأقل المصاريف للنقل والشحن.