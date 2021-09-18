تكلفة دراسة اللغة الإنجليزية 2022 في أمريكا بالدولار بأفضل الجامعات

تكلفة دراسة اللغة الإنجليزية 2022 في أمريكا ؛ اللغة الإنجليزية أصبحت لغة التواصل لتبادل الثقافات والخبرات بين الشعوب، وطلب الالتحاق بالجامعات المرموقة والوظائف يتطلب إجادة تامة للغة الإنجليزية، مما يدفع الكثير للبحث عن الدورات التي تقدم في أفضل الجامعات والمراكز في أمريكا، ولأننا نعلم أن الجميع في بحثًا دائم لمعرفة تكلفة دراسة اللغة الإنجليزية في أمريكا، جعلناه هو الموضوع الذي سنناقش معكم في خلال السطور القليلة القادمة.

تكلفة دراسة اللغة الإنجليزية 2022 في أمريكا

قد تختلف تكلفة دراسة اللغة الإنجليزية في أمريكا من مركز لآخر، وذلك حسب الخبرة والجودة الذي يقدمها كل مركز، وحسب مدة الدورة.

ولكن في الغالب قد يتراوح إجمالي تكلفة دراسة اللغة الإنجليزية في أمريكا ما بين 5000 و50 ألف دولار أمريكي.

وتلك التكلفة شامل كل شيء من مصاريف نقل، مصاريف شخصية، مصاريف طعام، معيش وسكن، والتي تتراوح تكلفتها من 8000 وحتى 12000 دولار.

وإذا شعرت باليأس من ارتفاع تكلفة دراسة اللغة الإنجليزية في أمريكا.

لا تيأسوا لأنه هناك برامج يتم تقديمها للطلاب يمكن من خلالها الحصول على مساعدات مالية، لمواصلة الدورات.

بالإضافة إلى المنح التي تقدمها المراكز.

تكلفة دراسة اللغة الإنجليزية في أفضل جامعة بأمريكا

بالطبع سنذكر لكم أفضل المعاهد والجامعات التي يمكن الالتحاق بها لدراسة اللغة الإنجليزية.

ولكن في البداية سنذكر لكم أفضل جامعة لدراسة اللغة وكل التفاصيل الخاصة بتكلفة كل الدورات:-

تفاصيل تكلفة دراسة اللغة الإنجليزية في أمريكا بجامعة Aec

الجامعة معتمدة من قَبل وزارة التعليم الأمريكية، واعتبرتها وكالة معتمدة لدراسة اللغة الإنجليزية.

لأنه يتوفر بها كل معايير BPPE من مكتب كاليفورنيا الخاص بالتعليم بعد الثانوي.

تساعد في تعليم الطلاب اللغة الإنجليزية لغة ثانية بنظام الدورات، بأسعار مناسبة للطلاب الدوليين، وبجودة عالية جدًا.

وفيما يلي تفاصيل تكلفة دراسة اللغة الإنجليزية في أمريكا بجامعة Aec:-

تكاليف القبول (تسدد مرة واحدة، وغير قابلة للاسترداد)

أولا:- رسوم الطلب 160 دولار.

ثانيا:- رسوم المعالجة (اختياري): 370 دولار.

ثالثا:- رسوم خطاب قبول جامعي مشروط (اختياري): 175 دولار.

رابعا:- رسوم البريد (اختياري): 75 دولار، وقد يتم تحديدها حسب البلد.

خامسا:- رسوم الدروس:- حتى يتم قبول الطلاب في الجامعة يشترط خضوع الطلاب لدروس حوالي 12 أسبوع حتى يتم انتهاء المستوى الأول.

الإلتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية المكثف

رسوم الكتب والمواد الدراسية (ربع سنوي): 235 دولار.

أما رسوم النشاط (ربع سنوي): 35 دولار.

مستوى الدورات (مبتدئ – متقدم).

تكلفة برنامج اللغة الإنجليزية المكثف

4 أسابيع: 925 دولار.

6 أسابيع: 1.375 دولار.

8 أسابيع: 1.785 دولار.

ربع واحد: 2.650 دولار.

16 أسبوع: 3495 دولار.

20 أسبوع: 4.350 دولار.

2 أرباع: 5.175 دولار.

28 أسبوع: 6.006 دولار.

32 أسبوع: 6.648 دولار.

ثلاثة أرباع: 7.695 دولار.

40 أسبوع: 8.400 دولار.

4 أرباع: 9.950 دولار.

تكلفة الالتحاق في برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف

بالنسبة لتكلفة الكتب والمواد الدراسية (ربع سنوي): 135 دولار.

رسوم النشاط (ربع سنوي): 35 دولار.

مستوى الدورة: مبتدئ – متقدم.

تكلفة برنامج دراسة اللغة الإنجليزية شبه المكثف

4 أسابيع: 645 دولار.

6 أسابيع: 965 دولار.

8 أسابيع: 1.250 دولار.

ربع واحد: 1.795 دولار.

16 أسبوع: 2.375 دولار.

20 أسبوع: 2.950 دولار.

2 أرباع: 3.495 دولار.

28 أسبوع: 4.032 دولار.

32 أسبوع: 4.576 دولار.

3 أرباع: 5.145 دولار.

40 أسبوع: 5.640 دولار.

أربعة أرباع: 6.695 دولار.

برنامج التحضير لبرنامج توفل TOEFL

رسوم الكتب والمواد الدراسية (ربع سنوي): 135 دولار.

أما رسوم النشاط (ربع سنوي): 35 دولار.

مستوى المقرر: متوسط – متقدم.

تكلفة برنامج التحضير لبرنامج توفل TOEFL

4 أسابيع: 645 دولار.

6 أسابيع: 965 دولار.

8 أسابيع: 1.250 دولار.

12 أسبوع: 1.795 دولار.

تكاليف إضافية يتم سدادها مع تكاليف الدراسة في الجامعة