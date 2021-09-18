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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 MBC والفوز بمبلغ 250 ألف دولار في سحب الحلم القادم في المقال التالي
عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2021 MBC والطريق إلي الفوز بمبلغ 250 ألف دولار في الحلم القادم . ذلك يتم من خلال الأرقام المرادفة لكل دولة في مسابقة الحلم 2021 . كذلك قام الإعلامي مصطفي الأغا بتوضيح كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر الأنترنت . يتم من خلال الموقع الرسمي لمسابقة الحلم كوسيلة أخري من وسائل الاشتراك . كما أن المشاركة في مسابقة الحلم والفوز بالمبلغ المشار أليه بجانب جوائز جانبية مصاحبة للفوز مثل هناك رحلات تكون داخل الاتحاد الأوروبي . ذلك بجانب كافة خطوات وطريقة المشاركة في سحب الحلم القادم نتعرف عليها من خلال المقال .
مسابقة الحلم 2021 MBC وتصريحات برنامج الحلم من الإعلامي مصطفي الأغا
مسابقة الحلم 2021 MBC يتم التصريح بكافة الجوائز المتاحة والتي ستكون في الحلم لشهر سبتمبر الجاري . ذلك من خلال قنوات MBC . تلك الجوائز التي سيتم التصريح بها تتخطي حاجز 4 مليون دولار أمريكي . كذلك تم التصريح بأنه سيتم سحب الحلم القادم خلال الأسبوع الجاري من شهر سبتمبر الحالي . كما أن الجائزة السابقة بمبلغ 250 ألف دولار القادمة يتم الاشتراك بها بوسائل مختلفة . تلك الوسائل من خلال إرسال رسالة نصية من الهاتف . كذلك بجانب الاشتراك عبر الأنترنت من خلال الموقع الرسمي لمسابقة الحلم . وبالنسبة لوسيلة إرسال الرسالة يتم بها تسجيل كلمة حلم أو DREAM .
كيف تفوز في مسابقة الحلم 2021 والاشتراك بها للفوز بمبلغ 250 ألف دولار
مسابقة الحلم 2021 MBC يتم الاشتراك بها من خلال الأرقام المرادفة لكل دولة . حيث وفرت مسابقة الحلم لكل دولة عدة أرقام وليس رقم واحداً . تلك الأرقام المرادفة لكل دولة نتعرف عليها كالآتي :-
- الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من دولة مصر 95450 من شركة اتصالات .
- كما يتم الاشتراك في الحلم من خلال رقم 95450 من شركة فودافون .
- كذلك بجانب رقم اشتراك الحلم من خلال رقم 95450 شركة أورانج .
الاشتراك في مسابقة الحلم من الأرقام المخصصة داخل دولة العراق
- سحب الحلم القادم من داخل العراق من خلال رقم 2266 شركة ASIACELL .
- كما بجانب رقم اشتراك الحلم 2180 شركة KOREK .
- كذلك بجانب رقم برنامج الحلم 28331200 شركة زين .
المشاركة في مسابقة الحلم من دول مختلفة
- مسابقة الحلم 2021 من داخل الأردن 98880 أورانج ، ورقم 98858 UMANIAH ورقم 9885870 زين .
- كما يتم الاشتراك في برنامج الحلم من فلسطين 1623 JAWAL ورقم 6750 WATANIA .
- كذلك وفرت مسابقة الحلم الاشتراك من سوريا برقم 1736 MTN ورقم 1736 SYREATEL .
- سحب الحلم القادم من المغرب من خلال رقم 9669 INWi ورقم 9669 ORANGE .
- كما يتم الاشتراك في برنامج الحلم بدولة تونس برقم 85988 Ooredo ورقم 85988 Orange .
الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل السعودية
- يتم الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من داخل السعودية برقم 650444 شركة Mobily .
- ذلك بجانب رقم 755505 شركة Zain ورقم 313131 شركة Lebara ورقم 300300 Virgin Mobile .
- كذلك يتم الاشتراك في برنامج الحلم برقم 0088216101074 شركة Thuraya .
المشاركة في مسابقة الحلم من داخل الكويت
- سحب الحلم القادم والاشتراك به من داخل الكويت برقم 96922 Zain .
- ذلك بجانب رقم مسابقة الحلم 50640 شركة VIVA .
- كذلك يتوفر رقم برنامج الحلم 4141 GSM .
مسابقة الحلم 2021 MBC السحب القادم لشهر سبتمبر 2021 . ذلك السحب الذي سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في سحب الحلم القادم . من خلال قنوات MBC في برنامج الإعلامي مصطفي الأغا . تلك الجائزة المقدر لها مبلغ 250 ألف دولار بجانب قيمة جوائز أخري تتخطي حاجز 3 مليون دولار . حيث تم توضيح طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم من الأرقام المرادفة للدول .
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