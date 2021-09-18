نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات الكترو السعودية اليوم عروض علي الأجهزة التكنولوجيا المتطورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنعرض أفضل خصومات الكترو السعودية اليوم الموافق 14 سبتمبر 2021 و7 صفر 1443 عروض حصرية لا مثيل لها، حيث يوجد عروض على الباور بنك وأكسسوارات الهواتف الذكية، وكذلك أجهزة المطبخ مثل العجان ومكينة صنع القهوة والمقلاة الكهربائية وغيرهم من الأجهزة التكنولوجيا المتطورة، بأسعار حصرية لا مثيل لها.

خصومات الكترو السعودية اليوم 14 سبتمبر

يقدم موقع الكترو العديد من العروض والخصومات الضخمة وكذلك حيث ستجد خصم على باور بانك ماك 12000 مللي أمبير لونه أبيض.

ثم ستجد ضمن عروض الكترو السعودية وكذلك عجان دوتس سعة لتر 800 واط.

بالإضافة إلى فريزر Frigo، سعة 198 لترًا.

كذلك ستجد ضمن عروض موقع الكترو، آلة صنع القهوة نسبرسو.

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عروض حصرية من الكترو السعودية اليوم 7 صفر 1443

يمكنك أيضًا أن تجد في موقع الكترو شاشة تليفزيون TCL 70 بوصة سمارت أندرويد.

يوجد أيضًا صانع مكرونة من Philips.

كذلك ستجد أيضًا ميكروويف هيتاشي ديجيتال أسود سعة 23 لتر 800 وات.

أيضًا سوف تجد أيضًا عروض توفير متعددة الوظائف ومقلاة هوائية.

كما أنك ستجد أيضا مقلاة هوائية إمجوي 1800 وات سعة 5.5 لتر.

عروض توفير الكترو الضخمة

يمكنك أيضًا العثور على آلى تحضير السلطة 200 واط بلاك اند ديكر.

كما أن من ضمن عروض موقع الكترو مكينة ميديا قدر ضغط المتعددة الوظائف وهي مكينة قابلة للبرمجة.

لدينا أيضًا غلاية فيليبس سعة 1.5 لتر 2200 واط.

كما يوجد كذلك مكينة لصنع قهوة نسبرسو، بتخفيض مميز عن سعرها الأصلي

ولكل ربة منزل ستجدين مكينة مميزة للغاية وهي صانع السندوتشات بقوة 1200 واط. وهو ماركة امجوي

أيضًا ستجد صانعة السمبوسة 1800 وات مخفضة من خلال موقع الكترو.

توجد أيضًا قلاية Philips 800 جرام.

وأيضا سوف تجد محضر طعام من مجموعة فيليبس بقوة 850 واط، لذا عليك اغتنام الفرصة ولا تتردد في الشراء.