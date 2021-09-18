شوف عروض بنده بمناسبة اليوم الوطني 91 بأقوى التخفيضات من hyper panda

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عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده السعودية مجموعة متكاملة من المنتجات الغذائية الضرورية للوجبات الأساسية، فنجد داخل عروض بنده هذه المنتجات من أفضل وأشهر الشركات الغذائية وبأسعار رائعة احتفالًا باليوم الوطني السعودي 91، وتمتد عروض اليوم الوطني 91 في هايبر بنده hyper panda بين الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8 صفر وحتى الثلاثاء الموافق 14 صفر لعام 1443 هجريًا أو حتى نفاذ الكمية.

عروض بنده بمناسبة اليوم الوطني 91

إليكم عروض بنده الموفرة على عدد كبير من السلع الغذائية، طوال فترة عروض اليوم الوطني 91، وتشمل العروض مختلف الأطعمة لإعداد وجبات طعام متكاملة العناصر الغذائية، وأهم عنصر في الوجبات لنستطيع أن نصفها بالمتكاملة هو البروتين الحيواني الموجود باللحوم الحمراء، والذي يعد أهم من البروتين النباتي، فاللحوم تمدنا بالعناصر الغذائية الهامة كعنصر الحديد الذي يزيد من إنتاج الجسم الهيموجلوبين، مما يعزز صحة الجسم ويمنع الإصابة بالأنيميا، وكذلك عنصر الزنك الذي يعزز من كفاءة الجهاز المناعي، وأيضا عنصر السيلينيوم الذي يعمل على التخلص من الخلايا الميتة، وبجانب كل ذلك نجدها مصدر هام للفيتامينات مثل فيتامين أ و ب 12، الذي من الضروري حصول الجسم عليهم؛ لتحسين صحة العظام والأعصاب.

مكعبات لحم بقري أسترالي، وزن 1 كجم، بسعر 44.95 ريال سعودي.

1 كجم لحم مفروم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 30.95 ريال سعودي.

إسكالوب بقري برازيلي، سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي.

بنده السعودية

عروض وتخفيضات لا تقاوم بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وإليكم أسعار المنتجات:

1 كجم بسطرمة حلواني بسعر 99.95 ريال سعودي بدلًا من 120.50 ريال سعودي.

1 كجم صدور دجاج مدخن من حلواني بسعر 68.95 ريال سعودي بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

1 كجم صدر حبش مدخن من حلواني بسعر 94.95 ريال سعودي بدلًا من 114.95 ريال سعودي.

1 كجم مرتديلا دجاج سادة وبالزيتون من حلواني بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 50.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة

لا تخلو عروض هايبر بنده من الزيوت وبشكلٍ خاص زيت الزيتون، فهو غني بأوميجا 3، والتي تعمل على ضبط مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية في الجسم، بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات وأكثرها فيتامين ه‍، والذي يعمل على تقوية الأعصاب، وفيتامين ك والذي يعد عنصر هام لتصنيع البروتين في الجسم، وكل هذا يجعله كدرع حماية للجسم من أمراض القلب والأوعية الدموية.

زيت زيتون بكر من الراقي، سعة 1 لتر، بسعر22.95 ريال سعودي بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

زيت دوار الشمس من نور، سعة 2.7 لتر، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني السعودي 91 في بنده

يعتبر الأرز أحد أهم الأطعمة في المطبخ العربي وخاصةً الأرز البسمتي، فهو الخيار الأمثل داخل عروض اليوم الوطني 91 في بنده، حيث يوجد تخفيضات هائلة على أسعاره، وبجانب مذاقه المميز فهو يتفوق على الأنواع الأخرى باحتوائه على 20% أكثر من الألياف، مما يعزز من أداء الجهاز الهضمي، ويحمي الجسم من تكون الخلايا السرطانية وخاصةً في الجهاز الهضمي والقولون، ووجود هذه الألياف يعني سعرات حرارية أقل وزيادة الشعور بالشبع.