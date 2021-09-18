شوف عروض بنده اليوم واستمرار عروض تخفيضات اليوم الوطني التي تتعدى 50%

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عروض هايبر بنده اليوم
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أحدث عروض هايبر بنده هذا الاسبوع
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- عروض هايبر بندة اليوم منتجات بابور سعرها واحد ريال سعودي.
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- بنده اليوم و تخفيضات بنده يوجد لوشن للجسم جونسون حجم العبوه 250 مل سعره 10.95ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع لوشن للجسم دوف حجم عبوة 400 مل سعره 19.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده كريم الجسم الفازلين حجم العبوة 200 مل سعره 12.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة لوشن فازلين حجم العبوة 725 ملل سعره 24.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية كريم مرطب جونسون 100 مل سعره 8.95 ريال سعودي.
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- عروض هايبر بنده الخبر كريسبي قطع دجاج كبير حجمه 400 جرام سعره 10.95ريال سعودي.
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- عروض بندة السعودية غسول الطين لوريال حجم العبوة 150 مل سعره 21.95 ريال سعودي .
- عروض بندة اليوم مرطب وكريم عناية لوريال سعره 23.95 ريال، وحجمه 50 جرام.
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