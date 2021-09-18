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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم تخفيضات تصل ل 60% أقوى عروض السعودية ولمدة 6 أيام فقط في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية، شركة بنده واحدة من أكثر الشركات المعروفة والمميزة الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك شركة بنده مجموعة من الفروع في كل نواحي المملكة بالإضافة إلى سعي الشركة إلى التوسع خارج السعودية أيضاً في الدول العربية، وأكثر ما يميز شركة بنده هو مجموعة العروض الأسبوعية المختلفة التي تقوم الشركة بتقديمها للعملاء.
عروض بنده الأسبوعية
خصومات بنده في السعودية، تهتم شركة بنده بتقديم باقة من أفضل العروض الأسبوعية للعملاء في كل فروع الشركة، كما تقوم شركة بنده بضم المنتجات التي يتم تصنيعها وإنتاجها في مصانع بنده وتحت العلامة التجارية الخاصة بها في قائمة العروض.
وتعتبر هذه العروض من أكثر العروض المفضلة لدى الكثير من الأشخاص والذين ينتظرونها كل أسبوع للحصول على جميع احتياجات المنزل من السلع، يتم الإعلان عن هذه العروض من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي لشركة بنده أو من خلال فروع شركة بنده، وذلك لكي يتم توصيل هذه العروض إلى كل العملاء في كل مكان.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- عروض بنده اليوم تنزيلات بنده على كيلو جبن بيضاء البقرات الثلاث 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
- خصومات بنده كيلو جبن موزاريلا ديلي ديري 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 48 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده كيلو جبن أبيض دوبل هالي هنغاري 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.
- كيلو جبن قليل الدسم تشيز لاند قريش 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 26 ريال سعودي.
- كيلو جبن فيتا يوناني 48 ريال سعودي بدلاً من سعر 55 ريال سعودي.
- كيلو خليط زبدة غير مملحة 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.
- كيلو جبن شيدر بيضاء لون أحمر إيرلندي 43 ريال سعودي بدلاً من سعر 64 ريال سعودي.
- كيلو جبن رومي جرين لاند 34 ريال سعودي بدلاً من سعر 52 ريال سعودي.
- كيلو قصب السكر صباحي 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
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