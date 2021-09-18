شوف أقوى عروض العثيم الأوفر على جميع الأجهزة بمناسبة العيد الوطني تحت شعار الوطن مهد أمجادنا ALOthaim Mall

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عروض العثيم تقدم أقوى عروضها الأوفر على مختلف أنواع الأجهزة الهامة بسعر مميز. تعمل دائماً متاجر ALOthaim على توفير أفضل المنتجات بأقل الأسعار لعملائها. كما أن هذه المرة تختلف لأنها تود الاحتفال باليوم الوطني السعودي مع جميع عملائها عن طريق إسعادهم بأسعارهم المميزة. أقوى عروض العثيم الأوفر على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمناسبة العيد الوطني تحت شعار الوطن مهد أمجادنا يقدم العثيم مول أقوى العروض المميزة على مختلف الأجهزة كالأجهزة الإلكترونية والكهربائية بأسعار مميزة. اشتري جوال شياومي 9 اي، مع شاشة عرض حجمها 6.53 بوصة، وشبكة 4G. كما يمتلك ذاكرة مساحتها الداخلية 32 جيجا بايت، ومساحة الذاكرة العشوائية 2 جيجا بايت رام. بينما شدة البطارية 5000 مللي أمبير، ودقة الكاميرا 13 ميجا بكسل. سعر الهاتف 359 ريال سعودي.

جوال سامسونج آي 02، Samsung Mobile A02، بشاشة مقاسها 6 بوصة. كما يحتوي على ذاكرة داخلية مساحتها 32 جيجا بايت، وشبكة عالية هي 4G. وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير، وكاميرا دقتها 13 ميجا بكسل. احصل على الهاتف بسعر 409 ريال سعودي.

اشتري على لابتوب ديل Dell Laptop بسعر مميز قبل انتهاء العيد الوطني. كما يتميز اللابتوب بشاشة عرض مناسبة لك مقاسها 14 بوصة، ويحتوى على قرص تخزين مساحته 1 تيرا بايت. بالإضافة لوجود معالج كور اي 3، ويعمل بنظام دي أو اس. سعر الهاتف في العرض 1799 ريال سعودي سارع بشراء الجهاز قبل انتهاء العرض.

قدر ضغط كليك أون كهربائي، سعة القدر 6 لتر، بسعر رائع وهو 189 ريال.

احصل على مضرب بيض مع عجانة كولين عرض 2 في 1، بسعر مميز جداً 79 ريال سعودي. ALOthaim Mall Offers القوية على الشاشات الإلكترونية وحقائب السفر الرائعة اشتري شاشة ارو ال اي دي، حيث تمتلك شاشة عرض مقاسها 58 بوصة. كما تتميز الشاشة بأنها عالية الوضوح 4K، ودرجة الوضوح 1080 فول اتش دي بسعر 1589 ريال سعودي.

شاشة امبيكس سمارت، بشاشة مقاسها 50 بوصة، تلفزيون ذكي، درجة وضوح الشاشة الترا اتش دي 4K. سعر الشاشة في العرض 1399 ريال سعودي.

كرسي رحلات قابل للطي سهل الحمل، بسعر 83.95 ريال سعودي.

شنطة سفر بارا جون ترولي، متوفر منها ثلاث مقاسات بأسعار مختلفة، مقاس 28 بسعر 175 ريال سعودي. أسعار العثيم الأوفر على الأجهزة المنزلية بمناسبة العيد الوطني اجصل على طقم مطبخ هوم اواي ، المكون من 8 قطع، بسعر أكثر من رائع 99 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الأوفر على جميع الأجهزة بمناسبة العيد الوطني تحت شعار الوطن مهد أمجادنا ALOthaim Mall - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم الأوفر على جميع الأجهزة بمناسبة العيد الوطني تحت شعار الوطن مهد أمجادنا ALOthaim Mall على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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