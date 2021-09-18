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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة سبيستون 2021 على نايل سات وجدول مواعيد جميع أفلام وبرامج الأحد 19 سبتمبر والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - قناة سبيستون واحده من أقدم القنوات العربية المهتمة بالأطفال، حيث تعرض القناة على مدار الساعة أفلام الرسوم المتحركة وأغاني الأطفال والبرامج الترفيهية الموجهة للطفل، هذا المحتوى المميز جعل من تردد قناة سبيستون أحد أهم المحطات الفضائية التي دوما ما يبحث عنها المشاهد العربي، في هذا الموضوع سنعرض لكم متابعينا تردد قناة سبيستون 2021 على نايل سات، كما سنقدم لكم عرض موجز لأشهر وأهم البرامج التي تعرض عبر شاشتها يوميا.
قناة سبيستون
ظهرت في الفترة الأخيرة العديد والعديد من القنوات الفضائية التي تعرض محتوى موجه للطفل، سواء عن طريق أفلام الكرتون أو البرامج الترفيهية أو حتى برامج المسابقات بين الأطفال مثل قناة ميكي وقناة مودي كيذز أو قناة بطوط وغيرها، وعلى الرغم من هذا التعدد إلا أن قناة سبيستون استطاعت أن تحتفظ بمكانتها المتميزة التي حققتها طوال السنوات الماضية بفضل ما تعرضه القناة من محتوى هادف ومميز يجعلها دوما محط نظر الآباء والأمهات الباحثين عن محتوى مناسب لأبنائهم.
تردد قناة سبيستون
من خلال الجدول التالي بيانه يمكنكم استقبال إشارة تردد قناة سبيستون 2021 على نايل سات بكل وضوح.
|القناة
|تردد القناة
|القطبية
|معدل التصويب
|سبيستون
|11785
|عمودي
|3/4
برامج قناة سبيستون
تعرض قناة سبيستون حاليا باقة مميزة وجديدة من أفضل برامج الأطفال التي تساعدهم في تنمية قدراتهم العقلية، كما تساعدهم في تعلم بعض القيم والعادات السليمة من خلال البرامج التعليمية التي تعرضها القناة، ومن أهم البرامج التي تعرض حاليا عبر القناة برنامج طفلي وأنا، كما تقدم أيضا القناة باقة من أفلام الرسوم المتحركة المميزة ومنها ماشا والدب والنمر الوردي والمقاتل النبيل وزائر من زمن المحيط والعديد والعديد من البرامج والأفلام التي دوما ما تجعل تردد قناة سبيستون محل بحث بصورة مستمرة في كل البيوت العربية.
جدول مواعيد برامج سبيس تون غدا
تقدم لكم متابعينا الكرام في الجدول التالي مواعيد جميع برامج قناة سبيس تون ليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021
|اسم البرنامج
|توقيت العرض
|النمر الوردي /
|2021-09-19 00:00
|Gormiti \ 23
|2021-09-19 00:30
|Transformers S3 \ 23
|2021-09-19 00:45
|Dragon ball Super / 35
|2021-09-19 01:00
|Monster hunter / 31
|2021-09-19 01:30
|السراب / 47
|2021-09-19 02:00
|شعلة ريكا / 16
|2021-09-19 02:30
|السيف والرقعة الحاسمة /4
|2021-09-19 03:00
|النمر الوردي /
|2021-09-19 03:30
|Gormiti \ 23
|2021-09-19 04:00
|Transformers S3 \ 23
|2021-09-19 04:15
|Dragon ball Super / 35
|2021-09-19 04:30
|Monster hunter / 31
|2021-09-19 05:00
|Moonzy Ar / 26
|2021-09-19 05:30
|Moonzy En / 26
|2021-09-19 05:45
|قصص ماشا المرعبة / 24
|2021-09-19 06:00
|بيورن و باكي / 83+84
|2021-09-19 06:15
|Littlest Pet shop S1 / 41
|2021-09-19 06:30
|ALVIN SEASON 2 / 43
|2021-09-19 06:45
|طفلي و أنا /
|2021-09-19 07:00
|قصص ماشا المرعبة / 5
|2021-09-19 08:00
|Little people/ AR / 57
|2021-09-19 08:15
|Little people/ EN / 57
|2021-09-19 08:30
|Moonzy Ar / 27
|2021-09-19 08:45
|Moonzy En / 27
|2021-09-19 09:00
|ماشا و الدب ج3 / 8
|2021-09-19 09:15
|Ar كايو/ 4
|2021-09-19 09:30
|En كايو/ 4
|2021-09-19 09:45
|طفلي و أنا /
|2021-09-19 10:00
|SPACE RANGER ROGER / 25
|2021-09-19 11:00
|Super Wings S3 / 43
|2021-09-19 11:15
|Thomas and Friends S23 / 10
|2021-09-19 11:30
|ماشا و الدب ج3 / 8
|2021-09-19 11:45
|TRANSFORMERS Rescue Bots / 28
|2021-09-19 12:00
|Rev&roll / 15
|2021-09-19 12:15
|لنمر الوردي / 42
|2021-09-19 12:30
|Zafari / 11
|2021-09-19 13:00
|SPACE RANGER ROGER / 25
|2021-09-19 13:15
|Super Wings S3 / 43
|2021-09-19 13:30
|Thomas and Friends S23 / 10
|2021-09-19 13:45
|Pony life / 1
|2021-09-19 14:00
|Enchantimals S2 / 1
|2021-09-19 14:15
|النمر الوردي / 42
|2021-09-19 14:30
|ALVIN SEASON 2 / 44
|2021-09-19 15:00
|ماشا و الدب ج3 / 8
|2021-09-19 15:15
|Operation Ouch s1 / 2
|2021-09-19 15:30
|Dragon ball Super / 36
|2021-09-19 16:00
|Monster hunter / 32
|2021-09-19 16:30
|المحقق كونان ج9 \ 11
|2021-09-19 17:15
|Gormiti \ 24
|2021-09-19 17:45
|Transformers S3 \24
|2021-09-19 18:00
|Pony life / 1
|2021-09-19 18:30
|Littlest Pet shop S1 / 41
|2021-09-19 18:45
|Enchantimals S2 / 1
|2021-09-19 19:00
|ALVIN SEASON 2 / 44
|2021-09-19 19:15
|النمر الوردي / 42
|2021-09-19 19:30
|Operation Ouch s1 / 2
|2021-09-19 20:00
|المحقق كونان ج9 \ 11
|2021-09-19 20:30
|Dragon ball Super / 36
|2021-09-19 21:00
|Monster hunter / 32
|2021-09-19 21:30
|Gormiti \ 24
|2021-09-19 22:00
|Transformers S3 \ 24
|2021-09-19 22:15
|السراب / 48
|2021-09-19 22:30
|شعل ريكا / 17
|2021-09-19 23:00
|السيف والرقعة الحاسمة /5
|2021-09-19 23:30
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة سبيستون 2021 على نايل سات وجدول مواعيد جميع أفلام وبرامج الأحد 19 سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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