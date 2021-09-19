نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكلفة السياحة في النمسا 2022 وأفضل الوجهات السياحية للتنزه والاستجمام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكلفة السياحة في النمسا 2022 ، النمسا من أشهر البلاد السياحية التي يفضلها أغلب السائحين، فهي تتميز بالكثير من المناطق السياحية والتي تعد تكلفتها مناسبة وغير مكلفة، فإذا كنت ترغب في رحلة ممتعة نحن نساعدك في حساب تكلفة السياحة في النمسا ومعرفة أهم المناطق السياحية بها.

تكلفة السياحة في النمسا 2022

تعتمد تكلفة أي رحلة سياحية على حساب سعر التأشيرة مع تذاكر الطيران والإقامة والتسوق وغيرهم.

وعلى ذلك تكون تكلفة السياحة في النمسا كالآتي:

أولًا:- التأشيرة للنمسا لابد أن تكون شينجن وهي فيزا تسمح بالتنقل في 25 دولة بفيزا واحدة والسعر حوالي 150 دولار وللصغار 75 دولار.

ثانيا:- أما عن تذكرة الطيران فسعرها من 350 دولار حتى 500 دولار.

ثالثا:- أما عن المواصلات للتنقل في العديد من المناطق بالنمسا في السيارات الأجرة حوالي 30 دولار، والمواصلات الأخرى حوالي 20 دولار.

رابعا:- السكن في المناسبة ما بين أماكن الضيافة بحوالي 58 يورو، وشقق للإيجار قد تصل إلى 1800 يورو، حيث أن اليورو أكثر العملات تداولا في النمسا.

خامسا:- الفنادق في النمسا أسعارها مناسبة ففي الثلاث نجوم سعر الغرفة حوالي 120 يورو، و4 نجوم 250 يورو، و5 نجوم 400 يورو.

سادسا:- أما عن أسعار المطاعم فالوجبات لا تزيد 50 يورو.

سابعا:- مناطق التنزه والعروض من 35 يورو حتى 150 يورو.

من الممكن التحكم في التكاليف عن طريق إختيار الأماكن الأقل تكلفة، مع متابعة حساب تكلفة الرحلة أولا بأول.

وفي حال توفر بعض المال من الممكن التسوق وجمع الهدايا من النمسا للذكرى وللأصدقاء.

أفضل الأماكن السياحية في النمسا

النمسا بها مناطق كثيرة تعتبر عامل جذب للزائرين من كل مكان بالعالم وخاصة العائلات.

وهذا لوجود مناطق للأطفال ومراكز التسوق وأماكن متعددة للراحة والإستجمام والرياضة أيضًا.

ومن أشهر تلك مناطق السياحة في النمسا ما يلي:

محميات جزيرة الدانوب

تقع جزيرة الدانوب في مدينة فيينا، وبها حدائق للتنزه وملاهي ومحميات طبيعية ومحلات للهدايا.

ولهواة السباحة والتزلج مناطق مخصصة حيث أنها تطل على نهر حوله المناظر الطبيعية.

شلالات كريمل

تلك الشلالات من أفضل ما يجذب من يحبون التخييم والرحلات الاستكشافية ورياضة تسلق الجبال.

وبها الكثير من الطيور النادرة وأيضًا حولها مناطق بها محلات تجارية للتسوق.

منطقة ملاهي براتر

كانت في بادئ الأمر مكان مخصص لهواة الصيد.

ولكن تم تجديدها وتنظيمها لتكون مدينة ملاهي كبيرة في عام 1766م.

وبها إلى جانب الألعاب الترفيهية حفلات موسيقية رائعة وحديقة للألعاب المائية علاوة على سباقات الخيل.

حديقة الحيوانات (سالزيورغ)

هي حديقة شهيرة على مستوى العالم وبها أكثر من 1200 نوع من الحيوانات.

ومنها أنواع نادرة ومهددة بالإنقراض.

وتعد منطقة مميزة ينشدها العائلات وبها مطاعم للوجبات الخفيفة.

قلعة كابرون

وهي قلعة أثرية يرجع تاريخ إنشائها في القرن الثاني عشر، يقام بها مهرجانات شهيرة.

وبها متحف أثري من العصور الوسطى، وقد تم إنشاء مطعم عصري حديث بها لراحة الزائرين.