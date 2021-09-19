شوف عروض اليوم الوطني 91 مطاعم خصومات لم تحدث من قبل حتى يوم 25 سبتمبر

عروض اليوم الوطني 91 مطاعم ، في ذكرى اليوم الوطني السعودي يستمر البحث عن عروض اليوم الوطني مطاعم حيث تستعد العديد من المطاعم داخل المملكة إلى اطلاق عروض لمختلف منتوجاتها وتقديم أفضل العروض والخصومات على وجبات الطعام والشراب والتي يطلق عليها باسم “وجبة اليوم الوطني” وهذا من اجل مشاركة أبناء الوطن الاحتفال بالعيد الوطني السعودي الـ91 وكذلك اغتنام هذه المناسبة السنوية الوطنية للإعلان عن المنتوجات الجديدة للمطاعم وجذب المزيد من العملاء والزبائن. علاوة على ذلك، تتنافس الكثير من المطاعم على عرض العروض والخصومات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لجلب اكبر عدد من المواطنين الراغبين في المشاركة بفعاليات اليوم الوطني السعودي. بالإضافة إلى ذلك ومن خلال الاسطر التالية من هذا المقال سنتعرف على عروض المطاعم اليوم الوطني 91 لعام 1443

عروض اليوم الوطني 91 مطاعم

من ناحية أخرى توجد العديد من المطاعم داخل المملكة العربية السعودية لم تعلن لحد الساعة عن عروضها الخاصة باليوم الوطني 2021، فيما تفضل معظم المطاع داخل المملكة الإعلان عن الخصومات والتخفيضات في عروض المطاعم والكافيات قبل اليوم الوطني السعودي بأيام قليلة وهذا عن طريق الإعلانات المدرجة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ولافتات الإعلانات الخارجية للمطاعم قصد جلب انتباه المواطنين الراغبين في الحصول على أفضل عروض المطاعم اليوم الوطني السعودي والتي اخترنا لكم منها في الفقرة التالية.

عروض المطاعم اليوم الوطني

المطاعم والكافيهات عروض المطاعم اليوم الوطني 91 عروض فورتونر وهي مجموعة عروض تقدمها المطاعم والمقاهي وهي عبارة عن عرض للمشروبات من خلال خصم ثمن المشروب الثاني ودفع ريال واحد وينتهي هذا العرض يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري عرض شاورما محبوب كما يعتبر هذا العرض من أفضل العروض في كل من مدن أبها وجدة والرياض ، ويرغب في الحصو عليه كافة المواطنين، فالعرض يكون على الطلب الثاني ، الشاورما ، وهو مجاني ويبدا هذا العرض يوم 21 سبتمبر على ان ينتهي بنحو ثلاثة أيام. عروض لافينال عرض بوكس شوكليت ويكون سعره 91 ريال

ثانياً بوكس بريستيج مع ربع كيلو شوكلت مغلف بسعر 291 ريال سعودي

بوكس شوكليت مكشوف ويبلغ سعره 191 ريال.

كذلك بوكس شوكليت مكشوف سعره 191 ريال سعودي

بالإضافة إلى ذلك بوكس شوكليت بسعر 191 ريال سعودي عروض تمارة لتمار الإحساء خصومات تبدأ من 10% بالإضافة إلى ذلك عرض برد توك كما يمكن الحصول على خصم 50% تكون يوم العيد الوطني 23 سبتمبر عروض ماكدونالدز وجبة ليتل تايستي مع أوريو وافل كون بسعر مغري جدا 15 ريال سعودي. عروض مطاعم هرمان يبدأ العرض يوم 23 سبتمبر، حيث عند قيامك بطلب اللحم تحصل مجانا على:: حبتين سمبوسة دجاج

ثم حبة كنافة هرمان

واحد مشروب غازي 250 مللي، عروض ودك كما يمكن الحصول على عروض ودك دجاجة ونص مظبي مشوي بالاضافة إلى اثنان جريش واثنان طبق سلطة خضراء و اثنان دقوس هذا كله بواحد وتسعون ريال سعودي فقط

كذلك طبق دجاج مظبي أو مشوي + 4 جريش وأربعة سلطة خضراء و4 دقوس واربعة طحينة كل هذا بعر مغري 391 ريال. عروض هرفي الوجبة الثانية بنصف الثمن. كذلك عروض مطعم مندي ستيشن نصف خروف يتكون من 4 جريش و6 مشروبات و8 صوصات

ثم ربع خروف ويتكون من اثنان جريش وأربعة مشروبات وأربع صوصات مل هذا بـ 410 ريال سعودي

نصف خروف لباني مع 4 جريش و6 مشروبات و7 صوصات ب791 ريال سعودي. أيضا عروض مطعم بيتزا ان السعودية الحصول على بيتزا كبيرة + بيتزا الحجم المتوسط بمبلغ 76 ريال سعودي. كذلك عرض نوشيز كذلك يمكن ان تشتري كرتونة نوشيز ستة وثلاثون حبة بواحد وتسعون ريال سعودي باستخدام

اشتري بوكس نوشيز وأحصل على الثاني مجانًا بـ 159 ريال.

عروض المطاعم اليوم الوطني 91

كما اكدنا لكم سابقا توجد العديد من المطاعم داخل المملكة العربية السعودية لم تعلن لحد الآن عن عروضها الرسمية الخاصة بالعيد الوطني السعودي، فيما أعلنت الكثير من المطاعم والكافيهات عن عروضها على صفحة عروض اليوم الوطني عبر تويتر، وفيما يلي سنتعرض لكم عبر موقع ثقفني الاخباري بعض عروض وخصومات اليوم الوطني 91 مطاعم تويتر:

المطاعم والكافيهات عروض اليوم الوطني 91 مطاعم تويتر عروض ستيك هاوس علاوة على ذلك يمكن طلب عروض ستيك هاوس من خلال تحميل تطبيق ألفا اليوم حيث يمكنك طلب طبق من الستيك أو الدجاج أو السالمون كل يوم ثلاثاء وستحصل على طبق ىخر مجاني بـ 99 ريال سعودي. كذلك عروض اليوم الوطني دانڪن السعودية مشروب شوكولاتة ساخنة او لاتيه، موكا، كابتشينو بخمسة ريال سعودي. أيضا عرض مقهى اولوجي كما يمكن طلب مشروب والحصول على مشروب مجاناً العرض لمدة 91 ساعة يبدا يوم العيد الوطني السعودي 23 سبتمبر وينتهي هذا العرض يوم الخميس السادس والعشرون من شهر سبتمبر الجاري المكان المحدد حي التعاون الرياض.

خصومات اليوم الوطني السعودي

في الختام نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه إلى عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي 91 ونامل ان نكون قد قدمنا لكم كل التفاصيل التي تخص عروض اليوم الوطني والتي قد تهمكم وتمكنكم من الحصول على افضل العروض في وقتها المحدد، كما يمكن لكل مواطن سعودي الاستفسار عن اهم الخصومات والعروض المقدمة خلال هذه المناسبة الوطنية من خلال مواقع المطاعم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.