شوف اقوى عروض الماجد في اليوم الوطني ال91

اقوى عروض الماجد في اليوم الوطني ال91 تعد العروض التي تقوم بتقديمها مؤسسة الماجد للعود والعطور من أكثر العروض التي ينتظرها مختلف الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك يرجع إلى جودة المنتجات التي تقدمها المؤسسة وكذلك الاتقان والسعي الكامل نحو إرضاء العملاء، والتكاتف نحو تقديم الأفضل لهم دائما بما يتناسب مع مختلف اذواقهم، وتحتفل المملكة السعودية في خلال الأيام المقلة بعيدها الوطني رقم 91 حيث تتنافس العديد من المؤسسات في تقديم عدد من العروض المتنوعة والمختلفة.

عروض الماجد للعود باليوم الوطني

تعتبر شركة الماجد من أحد أكبر واهم الشركات المنتجة والمتخصصة في تصنيع وإنتاج العطور ويرجع تأسيسها للشيخ على بن عثمان الماجد الذي منذ ان لمع نجمه في سوق التجارة بالتحديد مجال العطور وضح جليلا كم هو شغوف بتلك المهنة، وبالفعل تمكن بالجد والاجتهاد من تحقيق غايته وذاته ووصل إلى هدفه بإن ان جعل شركته واحدة من أكبر وانجح شركات انتاج العطور ليس فقط على مستوى المملكة السعودية بل أيضا خارجها كما تقوم حاليا بتصدير منتجاتها إلى الخارج، ويتهافت على شراء منتجاتها الجميع من مختلف أنحاء الوطن العربي والدولي.

عروض الماجد في اليوم الوطني

وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية رقم 91، وكما اعتدنا انه في ذلك اليوم المميز تقوم مختلف المؤسسات بتقديم العديد من العروض المختلفة للمقيمين بالمملكة احتفالا بعيدها الوطني، ومن اكثر العروض المميزة التي تقدمها الماجد للعود والتي تتناسب مع كافة الفئات عروضها على عطر وود حيث تقد لك وود قرى زجاجة 75 مل ب319 ريال فقط، وود وايت متوفر ب337 ريال فقط لزجاجة 75 مل أما زجاجة 75 مل من عطر وود براون تتوفر ب368 ريال بينما زجاجة 75 مل من وود بلاك تتوفر ب358 ريال، كما يمكن الاطلاع على الكثير من العروض الأخرى والمميزة من خلال صفحة الشركة الالكترونية.