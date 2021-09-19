شوف أفضل عروض اليوم الوطني في عود ميلانو 

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عمر شويل - جدة أفضل عروض اليوم الوطني في عود ميلانو، يعد عود ميلانو من أحد افضل الماركات التجارية المشهورة في ارجاء المملكة وليس بالسعودية فحسب بل كذلك في ارجاء الوطن العربي اجمع، وهو من العلامات المميزة في منتجات التجميل الشرقي كما انه يقوم دوما بالتعاون مع قائدي وصانعي الموضة في العالم، والتي تساعده دوما على تقديم الأفضل لعملائه الكرام، ويعد هذا الامر هو من أحد صيحة وانتشار واسع لعود ميلانو على مستوى ارجاء الوطن العربي، وقد استمد عود ميلانو من اللغة الإيطالية لكونها رائدة في الجمال والموضة، وتخصصت المؤسسة في انتاج منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور، ويعد اسمه الان ماركة مسجلة.

اقوى عروض عود ميلانو باليوم الوطني

في ذكري اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ال91 تقوم مؤسسة عود ميلانو بأكبر حملة عروض تجارية خاصة بمنتجاتها بخصومات وحسومات تصل إلى 50%، والتي من ضمنها:

بودرة أحمر الخدود كومباكت والتي تتميز بلونا الرائع الجذاب المتلألئ حيث تساعد في إبراز جمال الخدود، وتعرض بسعر 52 ريال بدلا من 104 ريال سعودي، افتر شور بودرة الجسم التي تساعد على منح بشرتك العناية والترطيب بعد الاستحمام تتوافر بسعر 70 ريال بدلا من 140 ريال، كما تقدم أحمر شفاه سائل من النوع المطفي وذلك ضمن مجموعة حلا حيث يدوم لونه طوال اليوم بسعر 44 بدلا 87 ريال سعودي.

خصومات عروض ميلانو على مستحضرات التجميل

كما يوجد عدد من العروض المتميزة منها والتي تقوم بعرضها عود ميلانو بيوم السعودية الوطني:

مانيكير طلاء الاظافر متوفر بألوانه المتعددة الخلابة والذي يتميز بلمعانه وثباته متوفر بسعر 19 ريال سعودي فقط، مانكير ماركة ذا شيدز او لوف الغني عن التعريف متوفر ب44 بدل 87 ريال سعودي، أقلام تحديد العيون ب38 ريال، وقلم كحل ب25 ريال، كما ستجد تشكيلة رائعة ومتنوعة من العطور.