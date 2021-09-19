شوف عروض اليوم الوطني بالسعودية ال91

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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني بالسعودية ال91 ينتظر المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية خلال تلك الأيام حلول العيد الوطني للمملكة ال91، والتي يتم به الاحتفال بتأسيس المملكة في عهد عبد العزيز آل سعود حيث يتم أحياء تلك الذكري سنويا، ويتم القيام بهذا اليوم بالعديد من الاستعراضات كذلك تشهد كافة المحال والمؤسسات التجارية تقديم العديد من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات احتفالا بهذا اليوم التاريخي، والذي يتم الاحتفال به طوال أيام شهر سبتمبر الجاري.

عروض اليوم الوطني

كما ذكرنا انه تقوم مختلف الشركات والمؤسسات التجارية بعرض العديد من التخفيضات والعروض على مختلف المنتجات حيث تقدم شركات تصنيع وإنتاج السيارات العديد من كوبونات الخصم ومنها هيونداي وعبد اللطيف ومجدوعي ويصل الخصم إلى قيمة 2000 ريال من ثمن السيارة.

كما يقوم نادي اللياقة بتقديم خصومات خاصة بالاشتراك لديه في برنامج الفينتس واللياقة البدنية:

يتم الاشتراك في برنامج ال3 شهور فيتنس ب1445 ريال مع اشتراك شهر مجانا، وعرض الاشتراك 6 شهور ب2343 مع شهرين مجانا، أما العرض السنوي ب3885 مع 3 شهور مجانا.

اقوى عروض اليوم الوطني

اما عن موعد اليوم الوطني فلم يعد يتبقى عليه سوى 5 أيام فقط وتقوم العديد من المحلات والمتاجر بتقديم خصومات خاصة بها مثل كارفور ومطاعم البيك والراية ونون، وأسواق العثيم، ونقدم لكم نبذة عن العروض المتاحة في أسواق كارفور السعودية بمناسبة العيد الوطني:

طبق بيض أبيض من فارم ب13 ريال بدلا من 17 ريال، زجاجة زيت سيرين لتر ونصف للطبخ ب9 ريال بدل 12 ريال، خبز توست ابيض من لوزين ب3.50 بدل 5 ريال، كيلو موز ب5 ريال، سماعات شاومي بلوتوث باللون الأسود ب91 ريال، سماعات رأس من توشيبا ب91 ريال، مفرمة لحم كليكون ب91 ريال، مكواة فرد وتجعيد الشعر من انفينتي برو ب91 ريال، ويمكنكم التعرف اكثر عن العروض المتاحة من خلال زيارة الموقع الرسمي لها.