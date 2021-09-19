شوف تخفيضات ايكيا ikea لليوم الوطني تصل إلى 70%

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عمر شويل - جدة تخفيضات ايكيا ikea لليوم الوطني تصل إلى 70%، أيام قليلة جداً تفصلنا عن حدث مهم جداً بالمملكة السعودية وهو الاحتفال باليوم الوطني، بمناسبة هذا اليوم العظيم تتنافس جميع المتاجر في تقديم العروض والتخفيضات، ولكن هناك أحدهم ليس له منافس وهو متجر ايكيا المتخصص في بيع الأثاث والاكسسوارات المنزلية.

تخفيضات ايكيا ikea لليوم الوطني تصل إلى 70%

إذا كنت تسعى لتغير بعض الديكورات في منزلك أو شراء بعض الأدوات الخاصة بالحمام أو شراء بعض الأثاث المنزلي، وتريد الحصول على الجودة والاناقة وبأسعار في متناول اليد، يجب عليك استغلال هذه الفرصة الرائعة والحصول على ما تريد من أفضل الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث شركة أيكيا، حيث أنها تقدم ولفترة محدودة عروض وتخفيضات قوية جداً تبدأ من 30% وتصل إلى 70%.

عروض وتخفيضات أثاث ومنتجات الحمام

الأهتمام بالحمام من الأشياء الهامة جداً فهو أحد الأماكن بالمنزل التي تعكس مدى نظافة سيدته، لذلك وجود وحدات ارفف تخزين لترتيب وتنسيق مظهر الحمام شئ هام كما أنها لها دور هام في المظهر النهائي للديكور، وأيضًا هناك بعض العناصر لها أهمية كبيرة مثل وجود مناشف أنيقة ونظيفة وبعض الأدوات الصغيرة والهامة، ومتجر ايكيا يقدم لكِ كل ذلك بأقل الأسعار وأجود الخامات.

يمكن الآن الحصول على وحدة تخزين للحمام 2 باب، مرآة من الخارج، باللون الأبيض، مقاس ‎80x14x96 سم‏، بسعر 1245 ريال بدلاً من 1795 ريال.

وحامل للحوض 2 درج مصنوع من الخشب، مقاس ‎100x47x58 سم‏، متوفر باللون الأبيض واللون البني، بسعر 626 ريال بدلاً من 895 ريال.

وأيضًا وحدة تخزين مرتفعة باب واحد، باللون الأبيض، مقاس ‎40x32x192 سم‏، بسعر 857 ريال بدلاً من سعر 1225 ريال.

كما يمكن الحصول على فوطة لتنشيف اليد، باللون الأصفر الفاتح والغامق ، مقاس ‎40×70 سم، بسعر 10 ريال بدلاً من سعر 21 ريال.

ومنشفة صغيرة الحجم متوفرة باللون البني الفاتح مع اللون الأبيض، مقاس ‎30×30 سم، بسعر 5 ريال بدلاً من 9 ريال.

وفوطة لتنشيف اليد باللون الوردي مع اللون الأبيض، مقاس ‎40×70 سم، بسعر 25 ريال بدلاً من سعر 43 ريال سعودي.

عروض وتخفيضات أكسسورات المنزل وعناصر الديكور

جديد مظهر المنزل أو إضافة بعض اللمسات العصرية له هام جداً من وقت لأخر، فذلك لن يجعل مظهر المنزل أنيق فقط أنما أيضًا سوف يجعلك ما يعيشون به يشعرون بالراحة والسعادة، ومن الممكن يتم ذلك من خلال بعض العناصر البسيطة والغير مكلفة وايكيا سوف يساعدك من خلال تقديم خصومات رائعه على اكسسوارات المنزل والزينة.

عدد 3 قطع شمع معطر برائحة الفانيليا، مقاس 10 سم، بسعر 25 ريال بدلاً من 45 ريال.

وفانوس مصنوع من الزجاج ومن الأعلى والأسفل واليد استيل باللون الأسود، مقاس 23 سم بسعر 25 ريال بدلاً من سعر 43 ريال.

كما يمكنك شراء زهور صناعية باللون الأحمر، مقاس 50 سم، سعر الزهرة 9 ريال بدلاً 17 ريال.

وإطار أنيق للصور باللون الأبيض، مقاس 23 سم، بسعر 27 ريال بدلاً من 39 ريال.

تابلوة أنيق لمنظر الجبل بالوان الأبيض والرمادي والأزرق، مقاس ‎100×70 سم، بسعر 59 ريال بدلاً من سعر 179 ريال.

ولاصق حائط لتزين جدران غرفة نوم الأطفال، رسمة زهور وأشجار وفراشات ملونة، بسعر 10 ريال بدلاً من 32 ريال.

هكذا نكون قدمنا جزء من تخفيضات ايكيا ikea لليوم الوطني