شوف خصومات 40% في اكسترا على الجوالات اليوم بالسعودية

عروض اكسترا على الجوالات المحمولة اليوم في المملكة العربية السعودية، عروض اكسترا على الهواتف المحمول من أفضل المميزات التي توفرها إليكم متاجر اكسترا، فالهواتف المتوفرة إليكم من اكسترا من ماركات عالمية بداية من سامسونج وأيفون وفيفو وريل مي وغيرهم الكثير من الماركات، فالآن إذا كنتم ترغبون في الحصول على أفضل نوع هاتف بأقل سعر يمكنكم التوجه إلينا في أي وقت وستحصلون على كل ما ترغبون في الحصول عليه من هواتف.

عروض على الهواتف الذكية في جميع الفروع بالسعودية:

تقدم إليكم اكسترا عروض على الهواتف الذكية وإليكم في السطور الآتية أبرز الهواتف التي يتوفر العرض عليها في جميع أنحاء الفروع المتتشرة في المملكة العربية السعودية:

عرض خاص في اكسترا على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بمساحة 256 جيجا بايت ومتوفر بخصم 22.5%.

تنزيل خاص على هاتف آبل أيفون 12 برو، 5 جي بمساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

سامسونج جالكسي اس 21 بلس 5 جي متوفر بخصم 12.5%.

عروض مميزة في اكسترا على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي متوفر بمساحة 64 جيجا بايت ولونه بنفسجي وعليه خصم بنسبة 13.16%.

عرض في على أبل أيفون 12، 5 جي، بمساحة 64 جيجا متوفر باللون الأحمر وعليه خصم بنسبة 13.16%.

هاتف سامسونج نوت 20 ألترا 5 جي، 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود وعليه خصم بنسبة 32.04%.

خصم على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر بخصم يصل على 23.08%.

هاتف لينوفر كيه 12، 4 جي بمساحة 64 جيجا متوفر باللون الرمادي مع خصم بنسبة 35.76%.

سامسونج نوت 20 ألترا 5 جي بمساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي مع خصم بنسبة 32.04%.

هاتف هواوي نوفا 7 أي بمساحة 128 جيجا وساكورا الوردي مع خصم بنسبة 21.75%.

هاتف سامسونج جالكسي إس 20 أف أي بخصم بنسبة 24.97%.

المزيد حول اكسترا:

لم يعد أمامكم أي خيار أخر سوى التوجه إلى أقرب فرع من فروع اكسترا فيوجد لها أكثر من فرع في أرجاء المملكة العربية السعودية، فاكسترا تعمل على مدار الأسبوع دون أي انقطاع لتقدم إليكم عروض وخصومات تزيد نسبتها عن 50% وذلك يعتبر أمر محايد ليكون من حق الجميع شراء الهواتف.