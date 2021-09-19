شوف عروض بنده الأسبوعية 50% خصم علي كل المنتجات لفترة محدودة

عروض بنده الأسبوعية، يقوم هايبر بنده على تقديم أقوى وأكبر الخصومات والعروض أما أن تكون تلك العروض يومية أو عروض أسبوعية، حيث أن أكثر من مائة وعشرون مليون زبون يقومون بزيارة المتاجر الخاصة ببنده كل سنة، كما أنه يتواجد حوالى أربعة مراكز تكون مختصة بالتوزيعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية مع أكثر من ستمائة وخمسون شاحنة لكي يتم توصيل حوالي سبعون ألف منتج غذائي تقريبًا وأيضًا غير غذائي إلى المتاجر.

خصومات بنده اليومية 25% علي كل المستلزمات المنزلية لفترة محدودة

عروض بنده الأسبوعية

يستمر هايبر بنده في عمل الخصومات القوية اليوم السبت يوافق الثامن عشر من شهر سبتمبر لكافة عملاء بنده، كما أن الكثير من المواطنين ينتظرون تلك العروض، لأنها تعتبر من ضمن العروض القوية التي تقوم بتوفيرها شركة بنده فهي تتضمن مقدار خصومات كبيرة للغاية على كافة السلع الغذائية.

خصومات بنده الشهرية

تخفيضات بنده اليوم سعر معجون الطماطم من النوع أول قطفة يكون 6.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية سعر الطحينة الفاخرة من النوع حلواني يكون 16.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية سعر اللبن من النوع طويل الأجل نادك حجم واحد لتر يكون 36.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية سعر زيت نباتي من النوع العربي أو دوار الشمس شمس يكون 28.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية سعر الكيلو من الفخذ الخروف النعيمي يكون 83.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

عروض بنده الشهرية سعر الكيلو من كتف الخروف النعيمي يكون 82.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم سعر الكيلو من قطع الخروف النعيمي بالعظم يكون 81.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية سعر الكيلو من صدور الدجاج الفيليه يكون 35.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية سعر الكيلو من صدور الدجاج المدخن من النوع حلواني يكون 68.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية