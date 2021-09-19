شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات نهاية موسم الصيف تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، تحتوي شركة بنده على الكثير من السلاسل الكبيرة والتي تكون مختصة بمتاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية، حيث أن الشركة تعد من إحدى الشركات الرائدة في القطاع الذي يكون خاص بمجال التجزئة في عام 1978، حيث يعمل في هذه الشركة ما يقارب من عشرون ألف موظف حتى يقوموا بتلبية كافة احتياجات تسوق الزبائن.

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عروض بنده الأسبوعية

يحرص هايبر بنده على أن يقوم بتقديم العروض والخصومات الكبيرة والقوية للغاية، فيمكن أن تكون تلك العروض يومية أو عروض أخرى أسبوعية، كما أن كل عام حوالي مائة وعشرون مليون عميل يقومون بزيارة متاجر بنده، حيث يتوافر نحو أربعة مراكز تتخصص بالتوزيعات الأساسية في المملكة العربية السعودية، وكذلك يتوافر حوالي ستمائة وخمسون شاحنة تقريبًا ليستطيعوا توصيل نحو سبعون ألف سلعة غذائية وكذلك غير غذائية إلى المتاجر.

خصومات بنده الشهرية

تخفيضات بنده اليوم سعر الفلافل الكبير يكون 6.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية سعر أصابع الدجاج والجبنة ذات الحجم الكبير يكون 7.50 بدلًا من 12.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية سعر كريزي قطع الدجاج ذات الحجم الكبير يكون 10.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية سعر الزيت من النوع دوار الشمس عافية أو كانولا أولا يت يكون 34.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

تخفيضات بنده الأسبوعية سعر السكر الناعم من النوع الأسرة ثلاثة عشر كيلو يكون 28.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية سعر البهارات من النوع إسناد حجم 200 جم يكون 11.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم سعر البخور الذكي (العود) يكون 24.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية صابون خاص باليدين مضاد للبكتيريا من النوع سنوفا حجم 330 مل يكون 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية سعر منظف ومطهر من النوع جينتو يكون 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية