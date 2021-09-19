انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر هاتف infinix note 10 pro في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعود شركة infinix للهواتف المحمولة للمنافسة مرة أخرى مع هاتفها الجديد infinix note 10 pro الذي يأتي ببطارية ضخمة حوالي 5000 ملي أمبير وهي البطارية التي يبحث عنها الكثير من محبي الألعاب والبرامج التي تستنفذ بطارية الهاتف، وليست البطارية هي الوحيدة كبيرة السعة ولكن يأتي هاتف infinix note 10 pro الجديد بسعة تخزينية تصل إلى 265 جيجابايت ذاكرة تصل إلى 8 جيجا والآن نترككم مع مواصفات وسعر هاتف infinix note 10 pro في مصر. مواصفات هاتف infinix note 10 pro في مصر المعالج: يأتي بشريحة ميدياتك هيلو بتكنولوجيا النانو 12 Mediatek Helio G95

الذاكرة رام : 8 جيجابايت

السعة التخزينية: يأتي بنسختين 265 جيجا و 128 جيجا

الكاميرا الأساسية: كاميرا بدقة 64 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية: بدقة 16 ميجا بكسل

البطارية: سعة عملاقة بمقدار 5000 مللي أمبير

الشاشة:حجم كبير مع دقة فائقة الجودة بحجم 6.95 بوصة

نظام التشغيل: اندرويد 11 سعر هاتف infinix note 10 pro في مصر يصل سعر هاتف infinix note 10 pro في مصر للنسخة 265 جيجا إلى 4220 جنيه مصري

بينما يصل سعره للنسخة 128 جيجا إلى حوالي 3670 جنيه مصري الألوان المتوفرة لهاتف الأسود

البنفسجي

Nordic secret صور هاتف infinix note 10 pro

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