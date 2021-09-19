شوف عروض لولو هايبر ماركت جوالات بتخفيضات اليوم الوطني 91 في السعودية على الإلكترونيات

احتفالاً باليوم الوطني 91 بالمملكة العربية السعودية، نعرض لكم تشكيلة مميزة من عروض لولو ماركت، التي يقدم بها مختلف أنواع الجوالات بتخفيضات هائلة، حيث نجد خصومات كبرى على أسعار أجهزة ايفون، والعديد من إصدارات سامسونج، وأيضًا الأجهزة الإلكترونية وحتى اكسسوارات الجوالات، وتسري عروض اليوم الوطني 91 في لولو هايبر ماركت في الفترة ما بين يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر وحتى يوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021.

عروض لولو هايبر ماركت جوالات بتخفيضات اليوم الوطني 91

اختيار الجوال المناسب بسعر مرضي أمر صعب، ولكن داخل عروض لولو يمكنك الحصول على الجوال المناسب بأفضل سعر مثل جوال سامسونج جلاكسي نوت 20 الترا، يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.9 بوصة وجودة عالية بدقة 1440×3088 بكسل، ومزودة بطبقة حماية من الكسور والخدوش، كما يأتي بنظام تشغيل One UI 3.0 الذي يعتمد على أندرويد 10 مع إمكانية الترقية إلى أندرويد 11، مع وجود ذاكرة داخلية كبيرة تبدأ من 128 جيجابايت ثم 256 وحتى 512 جيجابايت، وكل هذا مع ذاكرة تخزين عشوائي 12 جيجا بايت، الجوال مزود بكاميرا خلفية رباعية وبطارية ذات سعة كبيرة 4500 مللي امبير تدعم الشحن السريع.

جوال سامسونج جلاكسي نوت 20 الترا 5G، ذاكرة 256 جيجابايت، بسعر 3491 ريال سعودي بدلًا من 5149 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي S21+ 5G، سعة 128 جيجابايت، بسعر 3491 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

تضم عروض لولو مجموعة مميزة من أجهزة اللاب توب ذات الإمكانيات الغير محدودة، وذلك طوال فترة عروض اليوم الوطني 91 فنجد لاب توب مايكروسوفت سيرفس جو ذو التصميم الأنيق خفيف الوزن، والذي يتميز بشاشته ذات حجم 12.4 انش التي تعمل باللمس، وبدقة 1024×1536 بكسل، كما يعمل الجهاز بنظام تشغيل ويندوز 10 ومعالج كور آي 5 وذاكرة مؤقتة 6 ميجابايت، كما يتميز الجهاز بعمر البطارية الطويل يصل إلى 13 ساعة، مع خاصية الشحن السريع لتصل إلى 80% في غضون ساعة واحدة.

لاب توب مايكروسوفت سيرفس جو كور آي 5، 128 جيجابايت، بسعر 3291 ريال سعودي.

آبل ماك بوك اير كور آي 3، شاشة 13.3 انش، 256 جيجابايت، بسعر 3991 ريال سعودي بدلًا من 4769 ريال سعودي.

عروض لولو ماركت على اكسسوارات الجوالات

تتنوع اكسسوارات الجوال داخل عروض لولو بين السماعات والشواحن المتنقلة والطابعات وغيرها بأسعار تنافسية، مثل شاحن انرجايزر المتنقل، يأتي بسعة 20.000 مللي امبير، مما يُمكنك شحن أكثر من جهاز في وقت واحد، وبسرعة عالية تصل الى 50% في غضون 30 دقيقة فقط.