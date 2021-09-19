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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى تنزيلات طازج العثيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 وخصومات لن تصدقيها على البقالة المنزلية في المقال التالي
عروض العثيم هايبر بالسعودية، يقدم هايبر عبدالله العثيم في المملكة عروض وخصومات رائعة كما يقوم بعمل تخفيضات ضخمة بسبب العودة للمدارس، ويمكنك الحصول على جميع المنتجات الخاصة بالمنزل مثل وجبات غذائية لإفطار أو منتجات العناية الشخصية، وهناك خصومات وأسعار رائعة على المنتجات المختلفة وسوف نذكر في هذا المقال بعض هذه المنتجات والعروض واسعاره.
عروض العثيم الالكترونية وتنزيلات جذرية لهذا الأسبوع على الجوالات والشاشات الذكية
عروض العثيم الاسبوعية
هناك فروع متعددة لهايبر ماركت عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية حيث يوجد في الصالحية والخبراء والأحساء ورفحاء وغيرها من الأماكن الأخرى ويمكنك الحصول على خصومات لا مثيل لها وشراء منتجات متعددة من الأقسام المختلفة حيث يوجد قسم خاص باللحم وآخر خاص للمنتجات الغذائية وقسم للفواكه والخضروات ويوجد حفاضات أطفال وأجهزة الالكترونية وغيرها من المنتجات المختلفة وعروض العثيم الالكترونية مع عروض الجوالات في العثيم.
عروض العثيم اليوم الاثنين
- تخفيضات العثيم توت أزرق حجم 125 جرام للعبوة يبلغ سعره 6.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية الكيوي يبلغ سعره 9.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم تفاح أحمر يبلغ سعره 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين تفاح رويال جالا يبلغ سعره 6.75 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم فلفل اصفر واحمر يبلغ سعره 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم فلفل حار اخضر كيلو يبلغ سعره 4.45 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم كيلو الجنزبيل فريش يبلغ سعره 7.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب 2 كيلو بقلاوة جوز الهند وفول سوداني يبلغ سعره 32.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم تورتة بالشوكولاتة والكراميل حجمها وسط يبلغ سعرها 34.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده الثوم يبلغ سعره 7.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بصل أحمر يبلغ سعره 4.5 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه كيلو جزر مستورد يبلغ سعره 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم 2 كيلو فلفل اسود حب يبلغ سعره 57.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم 2 كيلو جبنة فيتا مصري يبلغ سعرها 21.80 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول مربى فراولة 2 كيلو يبلغ سعرها 22.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم ليمون شبك يبلغ سعره 1.95 ريال سعودي.
- اسعار العثيم كيلو حب دوار الشمس ليمون يبلغ سعره 10.75 ريال سعودي.
- بروشور العثيم حمص مجروش كيلو يبلغ سعره 6.75 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم اليوم بهارات مجدي للسمك بحجم 80 جرام يبلغ سعرها 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاحساء قهوة عربي وسط أو فاتحة أو غامقة الكيلو منها يبلغ سعرها 34.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الرياض مرقة دجاج كنور 24 قطعة حجم القطعة 20 غرام يبلغ سعرها 11.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعي معمول حلواني بالتمر يبلغ سعره 11.75 ريال سعودي.
- العثيم الاثنين بسكوت ديمة بالتمر سكري 21 جرام يبلغ سعره 6.95 ريال سعودي.
- عروص العثيم ايس كريم باسكن بالكراميل لتر واحد يبلغ سعره 33.95 ريال سعودي.
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