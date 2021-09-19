نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني السعودي 91 تخفيضات وخصومات المطاعم هائلة في المقال التالي
عروض اليوم الوطني السعودي 91، حيث ان اليوم الوطني إحدي الأيام الهامة جداً والفعليات التي تشهد بها المملكة العربية السعودية وشعبها والاحتفال به في اليوم الـ 23 من كل عام في شهر سبتمبر “أيلول”، حيث تنشر به مراسم البهجة والفرح جميع أرجاء المملكة، فقد تعتبر عروض اليوم الوطني السعودي 91 احدي الاحتفالات بذلك اليوم وتتسابق فيه المؤسسات التجارية بطرح خصومات علي منتجاتها وأسعار لم يسبق لها من قبل احتفالاً بتلك المناسبة السعيدة، من ضمن تلك العروض يوجد عروض من شركات الطيران السعودي علي بطاقات السفر وعروض علي الراحلات الجوية، كما يتواجد عروض علي المطاعم وأيضاً عروض علي منتجات الهايبر، ففي ذلك المقال نقدم لكم مجموعة من عروض اليوم الوطني السعودي 91، تابعوا المقال.
عروض اليوم الوطني السعودي 91
- عروض اكسبرس واش: حيث تقدم عروض وخصومات علي التلميع الخارجي وذلك ليصل السعر الي 991 ريال فقط للسيارات الصغيرة، أما السيارات الكبيرة الحجم التلميع الخارجي لها 1291 ريال، كما تفعل خصومات علي التلميع الداخلي للسيارات الصغيرة بسعر 291 والكبيرة بسعر 391 ريال، كما تضمن في حالة الحصول علي التلميع الداخلي والخارجي 3 طبقات نانو، وذلك العرض متوفر في الفروع فقط.
- عروض عيادات الحياة HMC: فعلت عيادات الحياة خصومات علي باقة التحاليل الشاملة لتكون بسعر 191 ريال فقط، وهي عبارة عن 5 تحاليل (فيتامين د، تحليل كوليسترول الدم، تحليل CBC، تحليل كرياتينين، وأيضاً تحليل AST – SGOT، وأيضاً خصم 20 % من كل الخدمات المتاحة، خصم علي فحص رخصة القيادة ليكون بسعر 91 ريال، تلك العروض متاحة حتي 30 أيلول.
- خصومات المختبر الأول الطبي: باقة تحاليل شاملة بسعر 291 ريال سعودي فقط، وقد تتضمن 20 تحليل من ضمنهما تحليل الغدة الدرقية، فحص فيتامين د، تحاليل علي وظائف الجسم.
- عروض مختبر دار الطب: خصم 50% علي باقات الفحص الشاملة والتي تتكون من 4 باقات مختلفة وهما الباقة الذهبية والتي تضمن 30 تحليل، الباقة الفضية والتي تضمن 21 تحليل، الباقة البلاتينية والتي تضمن 33 تحليل، وأيضاً الباقة البلاتينية بلس وتضمن 40 تحليل علي وظائف الجسم الأساسية.
- عروض نادي جولز جيم: خصومات علي الاشتراك الشهري ليصل الي سعر 1091 ريال فقط للنساء، و891 ريال للرجال.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اليوم الوطني السعودي 91 تخفيضات وخصومات المطاعم هائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.