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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل ل 60% لفترة محدودة أقوى التخفيضات لشهر نوفمبر في المقال التالي
عروض بنده اليوم يقع مقر شركة بنده الرئيسي الذي يكون خاصًا بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعتبر من ضمن المتاجر للبيع من خلال التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط، وكذلك فإنها تعتبر من السلاسل الكبرى للمتاجر التي من الممكن أن تصل إلى حوالي مائتان متجر في أربعة وأربعون مدينةً.
عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% أقوى عروض السعودية
عروض بنده السعودية
يقدم هايبر خصومات بنده العروض المميزة جدًا، فهناك العديد من العروض والخصومات يمكن تقديمها بصورة يومية أو تقديمها بصورة أسبوعية لكي يحدث جذب للعملاء، حيث يأتون إلى متاجر بنده نحو مائة وعشرون زائرًا كل سنة، وأنها تعد من إحدى الشركات الرائدة بقطاع التجزئة في هذا المجال.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر الكبة من النوع فريش 400 وات حجم 1.5 لتر يكون 399 ريالًا سعوديًا.
- خصومات بنده سعر قطاعة الثوم والبصل من النوع مولينيكس 500 واط يكون 449 ريالًا سعوديًا.
- تنزيلات بنده سعر كبة الملوخية من النوع تورنيدو باللون الأحمر أو الأبيض 400 واط حجم 1 لتر يكون 465 ريالًا سعوديًا.
- سعر مكواة البخار من النوع كينوود 2200 واط مع ضمان عامان تكون 399 ريالًا سعوديًا.
- سعر هاند بلندر من النوع براون 1000 واط يكون 1299 ريالًا سعوديًا.
خصومات بنده اليوم
- عروض بنده اليوم سعر الخلاط اليدوي من النوع كينوود 250 واط يكون 499 ريالًا سعوديًا.
- تخفيضات بنده سعر غسالة الملابس من النوع تورنيدو تكون 5449 ريالًا سعوديًا.
- تنزيلات بنده سعر غسالة الأطباق من النوع انديست 60 سم تكون 6499 ريالًا سعوديًا.
- سعر المكنسة من النوع فريش 1500 واط تكون 899 ريالًا سعوديًا.
- سعر الثلاجة من النوع اريستون 342 لتر نوفروست اللون السيلفر تكون 7699 ريالًأ سعوديًا.
- سعر الديب فريزر 5 درج حجم 170 لتر تكون 6399 ريالًا سعوديًا.
- سعر بوتاجاز هامر هيدروليك 90 سم يكون 7699 ريالًا سعوديًا.
- سعر بوتاجاز ايطاليانو ستانلس 80 سم يكون 3749 ريالًا سعوديًا.
- سعر ماكينة ازالة الشعر من خلال الليزر يكون 3999 ريالًا سعوديًا.
- سعر الحلة الغير لاصقة غطاء أستانلس بمقاس 22 يكون 12.95 بدلًا من 179.95.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل ل 60% لفترة محدودة أقوى التخفيضات لشهر نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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