شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل ل 60% لفترة محدودة أقوى التخفيضات لشهر نوفمبر

عروض بنده اليوم يقع مقر شركة بنده الرئيسي الذي يكون خاصًا بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعتبر من ضمن المتاجر للبيع من خلال التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط، وكذلك فإنها تعتبر من السلاسل الكبرى للمتاجر التي من الممكن أن تصل إلى حوالي مائتان متجر في أربعة وأربعون مدينةً.

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عروض بنده السعودية

يقدم هايبر خصومات بنده العروض المميزة جدًا، فهناك العديد من العروض والخصومات يمكن تقديمها بصورة يومية أو تقديمها بصورة أسبوعية لكي يحدث جذب للعملاء، حيث يأتون إلى متاجر بنده نحو مائة وعشرون زائرًا كل سنة، وأنها تعد من إحدى الشركات الرائدة بقطاع التجزئة في هذا المجال.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على سعر الكبة من النوع فريش 400 وات حجم 1.5 لتر يكون 399 ريالًا سعوديًا.

خصومات بنده سعر قطاعة الثوم والبصل من النوع مولينيكس 500 واط يكون 449 ريالًا سعوديًا.

تنزيلات بنده سعر كبة الملوخية من النوع تورنيدو باللون الأحمر أو الأبيض 400 واط حجم 1 لتر يكون 465 ريالًا سعوديًا.

سعر مكواة البخار من النوع كينوود 2200 واط مع ضمان عامان تكون 399 ريالًا سعوديًا.

سعر هاند بلندر من النوع براون 1000 واط يكون 1299 ريالًا سعوديًا.

خصومات بنده اليوم