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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات وتنزيلات خيالية تصل ل 60% لمدة 10 أيام في المقال التالي
عروض العثيم اليوم في المملكة العربية السعودية سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث أن أسواق العثيم تعتبر من الأسواق الكبيرة للغاية التي تعمل على تقديم أقوى وأكبر الخصومات وكذلك العروض على العديد من السلع الغذائية والمنتجات والأجهزة الإلكترونية وغير ذلك، والتي يرغب الشخص في معرفة تلك العروض لكي يحصل على ما يرغب به، حيث أن هذا السوق حريصًا على تقديم الخصومات والعروض المتنوعة حتى يستفيد منها كثير من الزبائن.
عروض العثيم اليوم ولمدة 7 أيام خصم يصل ل 70% أقوى عروض السعودية
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم في عمل العروض أقوى العروض التي تكون بدايتها من اليوم 18 سبتمبر 2021 إلى يوم 30 سبتمبر 2021 من الشهر الجاري ويكون شعارها السوق مستعد لعودة المدارس والدراسة والذي يكون عن طريق توفير الكثير من المستحضرات التي يستهلكها مختلف الأعمار في المدارس، وغير ذلك من المستلزمات الأخرى.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على سعر الكيلو من الكيوي 9.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم سعر الكيلو من التفاح الاحمر 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم سعر الكيلو من الفلفل الاحمر والاصفر 7.95 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم سعر العلبة من التوت الازرق 6.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من البصل الاحمر يكون 4.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من الفلفل الحار الاخضر يكون 4.45 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من الثوم يكون 7.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من الجزر المستوري يكون 7.95 ريال سعودي.
- سعر الأثنان كيلو من الفلفل الاسود الحب يكون 57.95 ريال سعودي.
- سعر عشر حبات من مرقة دجاج كنور بودرة حجم 18 جم يكون 5.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من البطاطس التاتسو الرفيعة يكون 12.95 ريال سعودي.
- سعر الحبة من حمص أطلس حب الزجاج يكون 3.95 ريال سعودي.
- سعر الحبة من خميرة فكتوريا فورية حجم 500 جم يكون 11.95 ريال سعودي.
- سعر الربطة من حفائظ البامبرز ذات الحجم الكبير يكون 68.95 ريال سعودي.
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